Tunisie: EST - Expulsé par l'arbitre après le coup de sifflet final - La sanction de Belaïli est actée

L'Espérance de Tunis n'a pas envoyé de correspondance à la CAF pour retirer la sanction de Youssef Belaïli. Sa suspension pour le match retour est en vigueur.

Une rumeur a circulé ces dernières heures selon laquelle l'Espérance aurait envoyé une correspondance à la CAF pour retirer la sanction de son capitaine, Youssef Belaïli.

Renseignement pris : c'est de l'intox ! La direction du club « sang et or » n'a pas envoyé de correspondance à la Confédération africaine de football sous prétexte que le joueur a protesté auprès de l'arbitre après le match à cause du comportement du public.

De ce fait, la sanction de Youssef Belaïli est actée. Il sera donc suspendu samedi pour avoir été expulsé par l'arbitre au match aller qui lui a brandi un deuxième carton jaune pour avoir protesté après le coup de sifflet final.

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Pablo Franco impose le huis clos

L'Espérance a annoncé mardi que toutes les séances d'entraînement de cette semaine se dérouleront à huis clos.

Un choix dicté par l'entraîneur « pour assurer une concentration totale et les meilleures conditions pour préparer cet important rendez-vous continental », peut-on lire dans le communiqué du club.

Et à vrai dire, les « Sang et Or », excessivement prudents, n'ont pas su exploiter à bon escient la première mi-temps à Misrata.

Leur réaction en deuxième mi-temps, après le but encaissé, a été tardive, outre la grosse opportunité ratée par Moez Haj Ali à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

Autant d'éléments à prendre en considération afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour gérer au mieux la manche retour à Radès.

La mission des Espérantistes n'est pas impossible, mais elle n'est pas facile non plus.

Il faut s'attendre à ce que les Libyens cassent le rythme de jeu comme ils l'ont fait au match aller, voire le refuser dès les premières minutes de la rencontre.

Bref, Pablo Franco a raison d'imposer le huis clos. La concentration doit être de mise. Lui et ses joueurs savent que s'il y a un match qu'il ne faut absolument pas rater en cette première moitié de la saison, c'est bel et bien l'explication de ce samedi.

Libya Sport TV présente ses excuses

La chaîne Libya Sport TV a présenté des excuses officielles à la direction de l'Espérance de Tunis quant aux propos de son commentateur lorsqu'il a cité le nom du gardien de but, Béchir Ben Saïd. « Une erreur contraire aux règles professionnelles », reconnaît la direction de la chaîne libyenne.

Cela dit, Libya Sport TV estime que les avis des analystes et invités du plateau relèvent de leurs opinions personnelles, mais ne reflètent pas la position officielle de la chaîne.