Tunisie: CA - En prévision du match face à TP Mazembe - Un choc, un verdict

Pour toucher au but face au TP Mazembe ce dimanche, le CA devra rester discipliné et attaquer sans toutefois livrer un match désordonné.

Le Club Africain affronte les Congolais du Tout Puissant Mazembe en fin de week-end à Radès pour le compte de la manche retour du second tour préliminaire de la C1. Pour ce match, Maher Kanzari a prévenu dès la fin du match de Lubumbashi, que tout reste à faire, et ce, en dépit du nul encourageant qui a sanctionné l'aller face aux Corbeaux (1-1). Focus sur l'échéance cruciale face à Mazembe au stade Hamadi Agrebi, le technicien clubiste est certes un tantinet préoccupé par les légers soucis physiques de Houssem Ben Ali, Ghaith Zaâlouni, Kinzumbi et Mamadou Diatta, mais cela ne l'empêche pas de se projeter sur le plan à adopter dimanche et les joueurs qui vont avec. De prime abord, Maher Kanzari devrait s'en remettre à un plan de jeu équilibré, agressif au bon moment et surtout discipliné défensivement. En clair, si le CA a une réelle occasion de faire la différence devant son public, il devra aussi se méfier d'un TP Mazembe capable de créer des occasions et de profiter des erreurs adverses. Vraisemblablement, Kanzari n'est pas un adepte d'un système figé mais d'une orientation modulable, tel un 4-2-3-1 qui permettrait de protéger la défense avec deux milieux tout en gardant trois joueurs capables de soutenir l'attaquant de pointe. Kanzari peut aussi recourir au 4-1-4-1 en cours de jeu, selon les péripéties de la rencontre. Bref, rien n'est gravé dans le marbre volet stratégie et tout est de l'ordre du possible.

Chapitre ossature pressentie à présent, il est fort possible que la plupart des joueurs ayant débuté le match aller soient reconduits, surtout le contingent de continentaux formé des médians Saidou Khan, Alain Kanté et Oussema Cherimi, aux côtés de l'animateur de couloir gauche, Riyan Tetego, et de l'ailier droit, Phlippe Kinzumbi. Seule la pointe Taddeus Nkeng pourrait céder sa place à Sadok Kadida, rétabli. Cela dit, Maher Kanzari peut changer son fusil d'épaule et lancer d'autres éléments tels que l'ailier polyvalent Aymen Harzi, le milieu axial Moataz Zaddem, l'axial Ammar Abdelhak, voire l'ailier gauche Hamza Khadhraoui.

Mettre de l'intensité dans les duels

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A Radès, devant un public forcément incandescent, pour battre Mazembe, le staff technique s'active à mettre en place un plan de jeu évolutif, une orientation qui s'adapterait en temps réel selon les intentions des Congolais, le score et l'état de forme des Tunisois. Mettre de l'intensité dans les duels, presser au coeur du jeu tout en conservant en aval un milieu capable de protéger la charnière et, enfin, exploiter la vitesse de Kinzumbi sur les ailes et chercher Kadida, une pointe qui sait à la fois décrocher et s'engouffrer tout en compensant une certaine absence de force brute par une lecture fine du jeu, une qualité qui lui permet d'anticiper les trajectoires. Ce dimanche, face à un cador du football continental, si la clé du match est de gagner la bataille du milieu, exploiter les couloirs et limiter les erreurs défensives, un des facteurs décisifs serait aussi cette capacité de Maher Kanzari à ajuster son dispositif pendant la rencontre, notamment si Mazembe impose un pressing intense. A coeur vaillant.