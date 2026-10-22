Tunisie: Budget 2027 - 11,846 milliards de dinars prévus pour les subventions

Le projet de budget de l'Etat pour l'exercice 2027 prévoit une enveloppe de 11846 millions de de dinars (MD) au titre des dépenses de subvention, selon le document du projet de budget.

La structure des dépenses de subvention se répartit entre les hydrocarbures (59,8 %), les produits de base (34,1 %) et le transport (6,1 %).

Selon les résultats de l'exécution du budget de l'État à fin août, les dépenses de subvention ont atteint 4496 MD, en hausse de 6 % par rapport à la même période de 2025, soit un taux d'exécution de l'ordre de 46 % par rapport aux prévisions.

Subvention des hydrocarbures et de l'électricité

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Les dépenses de subvention des hydrocarbures et de l'électricité devraient atteindre environ 7090 MD en 2027, dont 3676 MD pour la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) et 3414 MD pour la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR).

Ces prévisions reposent sur l'hypothèse d'un prix moyen du baril de pétrole Brent de 80 dollars, contre 63,3 dollars dans les hypothèses retenues pour le budget de l'État de 2026.

Les prévisions pour 2027 se sont basées également sur une stabilité du taux de change du dollar et d'une hausse de 2 % de la consommation nationale de produits pétroliers et d'électricité, contre une stabilité du taux de change du dinar tunisien par rapport aux principales devises, dans les hypothèses de 2026.

Ces estimations prennent également en compte le règlement d'une partie des dettes de la STIR pour les années 2022 et 2024, soit environ 320 MD, ainsi que le règlement d'une partie des dettes de la STEG au titre des exercices allant de 2017 à 2023, soit environ 500 MD.

Afin de mieux maîtriser ces dépenses, le projet de budget 2027 prévoit de poursuivre les efforts visant à améliorer les performances et à réduire les coûts de production de la STEG et de la STIR.

Ces efforts seront axés sur la poursuite de la mise en oeuvre du programme d'action prévu dans le cadre du contrat d'objectifs de la STEG pour la période 2025-2028, ainsi que par le suivi des indicateurs de performance.

Le projet prévoit également de continuer à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et à accélérer les projets dans ce domaine, afin de renforcer les capacités de production, de diversifier le mix énergétique et de réduire les tensions sur le réseau électrique, notamment lors des pics de consommation, comme ceux enregistrés durant l'été 2026.

Selon le rapport, le taux moyen de subvention devrait s'établir à environ 29 % pour l'ensemble des produits. Pour les bouteilles de gaz à usage domestique, il devrait atteindre 75 % (Un coût initial estimé à 35 dinars, contre un prix de vente au public de 8,8 dinars).

La part de la subvention dans le coût réel est estimée à 15 % pour l'essence, 18 % pour l'électricité à haute et moyenne tension, 22 % pour le gasoil 50, 23 % pour le gasoil normal, 41 % pour le gaz haute et moyenne pression, 44 % pour l'électricité à basse tension destinée aux ménages et 60 % pour le gaz à basse pression destiné aux ménages, outre 75 % pour les bouteilles de gaz à usage domestique.

Subvention des produits de base

Le projet de budget de l'État pour l'exercice 2027 prévoit une enveloppe d'environ 4036 MD pour la subvention des produits de base.

Ces prévisions tiennent compte de la nécessité d'améliorer l'efficacité du système de subvention et d'en rationaliser le coût, tout en renforçant la production agricole nationale et la sécurité alimentaire.

Dans ce cadre, le projet prévoit notamment de poursuivre les opérations de contrôle économique et de lutter contre les pratiques illicites, à savoir la contrebande, la spéculation, l'utilisation illégale des produits subventionnés et le commerce parallèle.

Il prévoit également de moderniser la gestion des produits subventionnés, de développer les outils de contrôle, notamment numériques et d'intensifier les campagnes de sensibilisation afin de rationaliser la consommation et de limiter le gaspillage.

Parallèlement à ces efforts, l'accent sera mis sur le soutien de la production agricole nationale et le renforcement de sa capacité à répondre aux besoins du marché, afin de réduire la dépendance aux importations et de consolider la sécurité alimentaire.

Il s'agit également du renforcement de la capacité d'adaptation aux effets du changement climatique, de l'encouragement des agriculteurs à investir dans des cultures mieux adaptées à ces changements, de l'adoption de nouvelles approches pour faire face à la raréfaction de l'eau et de la poursuite de l'amélioration des ressources hydriques ainsi que la rationalisation de leur utilisation.

Les dépenses de subvention des produits de base devront représenter 34,1 % de l'ensemble des dépenses de subvention et 2 % du produit intérieur brut (PIB), contre respectivement 41,7 % et 2,2 % prévues pour 2026.

Le projet de budget pour l'année 2027 prévoit, par ailleurs, une enveloppe de 720 MD pour la subvention du transport, contre 700 millions de dinars attendus en 2026.

L'objectif est de soutenir le transport scolaire et universitaire, les services de transport proposés à des tarifs réduits ainsi que la gratuité du transport accordée à certaines catégories spécifiques.