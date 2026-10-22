Tunisie: Défense nationale - Le patrouilleur 'Kairouan', construit avec des compétences tunisiennes, entre en service

Le nouveau patrouilleur hauturier Kairouan a été mis en service opérationnel le 15 octobre 2026, à l'occasion d'une cérémonie organisée à la base navale principale de Bizerte et présidée par le président de la République, Kaïs Saïed, en sa qualité de chef suprême des forces armées. Construit avec la contribution de compétences militaires et civiles tunisiennes, dans le cadre d'un partenariat avec la Société de construction industrielle et navale (SCIN), ce bâtiment vient renforcer la flotte de la Marine nationale et ses capacités opérationnelles.

D'une longueur d'environ 52 mètres et d'une largeur de 8,7 mètres, le patrouilleur Kairouan est destiné notamment à la sécurisation des frontières et des approches maritimes, à la lutte contre les menaces provenant de la mer ainsi qu'aux missions de recherche et de sauvetage. Équipé de technologies récentes de commandement et de contrôle et de moyens de vision nocturne, il doit également contribuer à l'application de la loi et à la garantie de la sécurité et de la sûreté dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction tunisiennes.

Selon le ministère de la Défense nationale, ce nouveau bâtiment est le fruit de l'accumulation d'une expertise tunisienne dans la construction navale militaire. Il s'inscrit dans la continuité d'un programme ayant permis la construction de cinq patrouilleurs de 27 mètres, réalisés grâce à des compétences militaires et civiles tunisiennes et déjà intégrés à la flotte de la Marine nationale.

Il s'agit du patrouilleur Indépendance, entré en service en 2013, des patrouilleurs Utique et Kerkouane, mis en service en 2018, puis des patrouilleurs El Jem et Dougga, entrés en service en 2021.

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Au-delà du renforcement des moyens navals, la construction du Kairouan illustre la volonté de l'institution militaire de développer les capacités nationales de fabrication d'équipements militaires. Au cours de la dernière décennie, celle-ci s'est engagée dans un programme de fabrication militaire visant à répondre aux besoins spécifiques des forces armées, à améliorer leurs capacités opérationnelles et à réduire les dépenses de défense.

Le programme vise également à dépasser les contraintes liées aux restrictions que les pays fabricants peuvent imposer à l'exportation d'équipements militaires. Il prévoit, en outre, de développer la coopération entre les secteurs public et privé, de favoriser les investissements dans des secteurs prometteurs et de mettre en place une plateforme nationale dédiée aux industries militaires.

À travers cette démarche, le ministère de la Défense met en avant deux objectifs stratégiques : renforcer la souveraineté technologique de la Tunisie et consolider son autonomie en matière de défense.