Tunisie: Éducation - Noureddine Nouri annonce des mesures pour réduire la surcharge dans les établissements de Raoued

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a annoncé plusieurs mesures visant à accélérer la réalisation des projets scolaires et à améliorer les conditions d'accueil des élèves dans la délégation de Raoued, au gouvernorat de l'Ariana, lors d'une visite de terrain effectuée jeudi 22 octobre 2026.

Ces décisions portent notamment sur la construction de nouveaux établissements, l'extension et l'aménagement de structures existantes, ainsi que le renforcement des équipements scolaires, dans une région confrontée à une pression croissante sur les capacités d'accueil de ses établissements éducatifs.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de l'Éducation, la visite a permis au ministre de constater l'état des infrastructures, de suivre l'avancement des projets en cours et d'écouter les préoccupations des responsables d'établissements, des enseignants et des élèves. Il était accompagné du gouverneur de l'Ariana, Walid Sandid, et du commissaire régional de l'éducation, Nourredine Mekbali, ainsi que de plusieurs cadres éducatifs.

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Au lycée El Wafa, qui accueille plus de 2 500 élèves encadrés par 170 enseignants, le ministre a pris connaissance des difficultés liées à la surcharge et à l'insuffisance des espaces disponibles. Il a ordonné la rénovation et l'extension de l'établissement selon une approche globale, la création d'un établissement adjacent, l'aménagement des espaces sportifs et le renforcement des équipements informatiques, pédagogiques et du mobilier scolaire.

À l'école primaire des Journalistes, les travaux de construction d'un nouvel établissement, dont le coût dépasse 1,811 million de dinars, doivent démarrer au début du mois de novembre 2026. Au Collège des Journalistes, où la première tranche du projet d'extension affiche un taux d'avancement de 50 %, le ministre a demandé l'accélération des travaux et ordonné le lancement de l'appel d'offres relatif à la deuxième tranche au début du mois de novembre. La peinture de l'ensemble de l'établissement est également prévue.

Au collège Raoued 2, des travaux supplémentaires seront intégrés au programme d'aménagement, avec la création d'un espace destiné à accueillir les élèves pendant les heures creuses. L'établissement bénéficiera également d'équipements informatiques supplémentaires et d'un renforcement de son budget de fonctionnement. Le coût du projet en cours, comprenant un complexe administratif et deux salles d'informatique, dépasse 1,768 million de dinars.

À l'école primaire Cité Chaker 2, où un nouvel établissement est en cours de construction pour un coût supérieur à 1,554 million de dinars, le ministre a ordonné la création d'un espace pour la classe préparatoire et d'un espace sportif. L'objectif est de rendre l'établissement prêt pour la prochaine rentrée scolaire.

À l'école préparatoire Al-Farabi, il a décidé de clôturer l'établissement dans le cadre du programme d'interventions urgentes, de lancer l'appel d'offres relatif à son extension et de créer des espaces dédiés aux activités. Des crédits seront également alloués à la construction d'un nouvel institut dans la région.

À Sidi Amor, les procédures d'affectation du terrain et de régularisation de sa situation foncière seront accélérées en vue de la réalisation d'un nouveau complexe éducatif, dont le financement nécessaire devra être mobilisé.

Le ministère souligne que ces interventions s'inscrivent dans une démarche visant à élargir la carte scolaire de Raoued, à réduire la surcharge des classes et à limiter les distances entre les lieux de résidence des élèves et leurs établissements. Noureddine Nouri a insisté sur la nécessité d'accélérer la réalisation des projets et de renforcer la coordination entre les différents intervenants afin de répondre aux besoins éducatifs de la région et d'améliorer les conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des élèves.