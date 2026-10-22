Tunisie: Transports - La SNCFT déplore 162 000 dinars de pertes en bris de verre et sensibilise contre le caillassage à Hammam-Lif

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a évalué ses pertes matérielles liées au remplacement du verre brisé sur les rames de trains à environ 162 mille dinars au cours de l'année 2025. Ceci dit, ce bilan financier ne comptabilise pas les coûts matériels et moraux inhérents à la sécurité des passagers et des personnels opérant sur ces lignes, ainsi que les préjudices physiques ou psychologiques susceptibles de les affecter lors de ces agressions.

C'est lors de la seconde journée de la campagne de sensibilisation pour la préservation du service public de transport, organisée par la compagnie nationale sous le slogan « Petite pierre, grands dégâts » à la gare de Hammam-Lif que ces données ont été communiquées. Cette initiative de sensibilisation, rappelons-le, vise à éveiller les consciences sur les dangers du caillassage des trains et à éradiquer ce phénomène spécifiquement enregistrée sur la ligne de la banlieue sud de Tunis.

La manifestation est orchestrée en collaboration avec le Complexe de jeunesse maghrébin de Radès ainsi que les maisons de jeunes d'Ezzahra, de la Nouvelle Médina, de Hammam-Lif, de Megrine Supérieure et de Megrine Riadh.

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A ce titre, Hassen Miaadi, directeur de la communication de la SNCFT, a estimé que cette action participative, qui s'inscrit dans le cadre d'un programme du ministère des Transports pour la sauvegarde des infrastructures publiques, cible la sensibilisation aux risques des jets de pierres et à leurs répercussions directes sur l'intégrité physique des voyageurs et des cheminots. Il a ajouté que ces agissements représentent une atteinte flagrante au droit des usagers et des agents à un déplacement sécurisé, outre les destructions flagrantes infligées aux biens de la communauté et le manque à gagner financier qui en découle pour la collectivité.