Tunisie: Sécurité énergétique - Sami Ben Rejeb prône la diversification des ressources et l'accélération de la transition vers les énergies renouvelables

« La réalisation de la sécurité énergétique en Tunisie exige impérativement une diversification des sources d'approvisionnement et des pays fournisseurs, parallèlement à l'instauration d'une gouvernance rigoureuse et d'une gestion optimisée des ressources disponibles ».

C'est ce qu'a affirmé l'expert en affaires énergétiques, Sami Ben Rejeb lors la première session du forum consacrée aux « Stratégies à long terme. Il s'agit d'une session tenue aujourd'hui, jeudi 22 octobre 2026 dans le cadre de l'évènement « Tunis Forum 2026 » organisé par l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) où l'édition de cette année s'est articulée autour d'une thématique d'urgence intitulée « La Tunisie face à l'urgence géopolitique de sa sécurité énergétique ».

Ceci dit et afin de décrypter les grands équilibres et les impératifs d'indépendance énergétique de la Tunisie, M. Ben Rejeb a mis l'accent sur la nécessité d'asseoir les orientations stratégiques du pays sur des paramètres purement scientifiques, techniques et diplomatiques, totalement à l'écart des tiraillements politiques, des discours et intérêts étroitement corporatistes.

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L'expert a expliqué que la Tunisie se doit d'adopter une stratégie globale de sécurité énergétique reposant sur la rupture avec la dépendance à une source unique, qu'il s'agisse du gaz naturel, du pétrole ou des énergies renouvelables. « Cette diversification géographique et technique permettrait d'injecter une plus grande flexibilité face aux fluctuations et aux crises aiguës qui ébranlent régulièrement les marchés énergétiques mondiaux », a-t-il noté.

Et de rappeler que « si la rareté des ressources naturelles locales complexifie l'équation comparativement aux pays voisins, la simple détention de richesses fossiles ne constitue pas en soi une garantie souveraine, l'efficacité des politiques nationales dépendant avant tout de la transparence et de la rationalisation de l'exploitation des capacités disponibles ».

Abordant le dossier controversé de l'éventuelle exploitation du gaz de schiste, Sami Ben Rejeb a indiqué que cette option soulève des défis environnementaux et sociétaux majeurs nécessitant la réalisation d'études d'impact approfondies. Il a préconisé de ne pas appréhender cette ressource comme une solution miracle immédiate, tout en maintenant les canaux de recherche et d'évaluation ouverts, sous réserve de garantir la protection absolue de l'écosystème et des populations.

Concernant la transition énergétique, l'expert a mis en relief les avancées enregistrées par la Tunisie ces dernières années, précisant que la contribution des énergies propres dans le mix électrique national est passée d'un taux de 1 à 2 % au début de la décennie actuelle à près de 10 % aujourd'hui.

Tout en saluant cette progression, il a averti que ce volume demeure en deçà des exigences de la souveraineté économique, ce qui impose d'accélérer le rythme des investissements et de lever les obstacles administratifs bloquant le déploiement des projets propres.

Il a enfin plaidé pour une approche sectorielle équilibrée associant l'expertise des grands consortiums internationaux à l'appui direct aux producteurs locaux, afin de garantir un transfert technologique efficient et pour veiller à ce que les retombées de cette transition bénéficient de manière inclusive à l'ensemble du tissu industriel national.