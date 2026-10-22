Tunisie: Hand - Le pays abrite le Championnat d'Afrique des clubs champions 2027 - Bon à prendre...

C'est bien de rester au contact des compétitioons inter-clubs du continent. Pensons surtout à homologuer le palais d'El Menzah, meilleur site pour réussir cet événement.

La Tunisie organisera la 48e édition du Championnat d'Afrique des clubs champions, dames et messieurs, en octobre 2027, a annoncé la Fédération tunisienne de handball (Fthb).

La dernière édition de cette compétition organisée en Tunisie remonte à 2022. L'Espérance Sportive de Tunis avait alors remporté le titre chez les messieurs, tandis que le club angolais de Primeiro de Agosto s'était imposé chez les dames.

En d'autres temps, nous n'aurions eu aucune inquiétude. Notre hand-ball évoluait avec une certaine aisance tant au niveau arabe qu'africain. Et même international étant donné que la petite sphère bénéficiait d'une aura bien particulière.

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Ces coupes d'Afrique sont quand même les bienvenues. De toutes les manières, ce n'est pas parce que notre hand-ball est en pleine reconstruction, que nous allons nous couper du monde. Bien au contraire, il ne faudrait pas perdre le contact et c'est ce que fait la Fthb en acceptant ces compétitions qui permettent à nos clubs au moins de se situer. Et c'est déjà beaucoup.

Pour ne pas être qualifié d'oiseau de mauvais augure, rien ne prouve que nos clubs représentatifs soient incapables de tenir le coup. Ils ont précédemment prouvé qu'ils sont en mesure de bien faire. Et ils l'ont fait.

Considérant qu'il leur est permis de recruter pour l'occasion trois joueurs tunisiens et trois étrangers, cela change la donne. Tout en sachant que la majorité de nos joueurs d'élite jouent quelque part à l'étranger.

Le palais des sports d'El Menzah non homologué

Et le mot n'est pas très fort, en ce qui concerne ce qui se passe au Palais des Sports d'El Menzah. Il n'est pas homologué et, de ce fait, ne pourra vraisemblablement pas recevoir des rencontres internationales. D'ailleurs, le championnat d'Afrique de Volley ball, qui s'y est déroulé, a bénéficié d'une dérogation pour pouvoir l'utiliser.

Ce vénérable Palais des sports d'El Menzah, depuis l'incendie qui y a eu lieu, n'a pas été remis en état. Il est juste bon pour être loué aux «académies» de sport et autres utilisations indignes de la place qu'il occupe au sein du sport national. Cela revient à dire qu'il ne faudrait pas s'étonner qu'il soit exposé à une dégradation telle qu'on sera un de ces jours obligé de le démolir et de le reconstruire tel que le cas de son voisin, le stade de football. Voila comment on gère une installation qui a coûté des milliards.

A qui la faute ?

Si des mesures ne sont pas prises d'ici là, cette 48e édition du Championnat d'Afrique des clubs champions dames et messieurs se jouera au Palais des Sports de Radès, ce qui incommodera les équipes tunisiennes qui ne pourront pas bénéficier de l'appui de tout leur public.