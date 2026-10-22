Congo-Brazzaville: Education des sourds-muets - l'Institut Dimpa décidé à doubler ses performances

Installé à Ouesso, chef-lieu du département de la Sangha, l'Instit Dimpa, spécialisé dans l'alphabétisation, la formation et l'insertion sociale des enfants et jeunes sourds-muets atteints de la déficience intellectuelle, a démarré l'année scolaire 2026-2027, le 5 octobre, avec le même engagement. Comme l'année dernière où il avait fait 100% d'admis au Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE), il tient à relever le défi cette année.

Au titre de l'année scolaire en cours qu'il a lancée le 5 octobre sous le contrôle de Jean Urbain Trankon, coordonnateur de l'enseignement préscolaire et primaire de la Sangha, l'institut Dimpa poursuit le même objectif. Celui d'offrir aux élèves sourds-muets de la Sangha, soufrant des de déficience intellectuelle, une formation de qualité qui fera d'eux des citoyens respectables.

Créé par Ange Laurent Coddy, un Franco-Congolais natif de Ouesso, l'institut Dimpa avait présenté six candidats au CEPE l'année dernière, tous déclarés admis. Pour l'année qui commence, il tient à aller au-delà, avec l'ambition de devenir un centre de formation des enfants et jeunes vulnérables dans la contrée.

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« C'est pour la deuxième fois que l'institut Dimpa réalise un score de 100% de réussite au CEPE, dans un examen composé² avec les élèves normaux et valides. Nous sommes très émus du travail abattu et du pourcentage de réussite réalisé, obtenu grâce au dévouement de nos enseignants qui sont eux-mêmes des sourds muets », s'est réjoui Ange-Laurent Coddy.

A titre pédagogique, l'institut Dimpa dispense ses enseignements en français, en langue des signes, pour faciliter la communication. Il donne des cours d'enseignement général et des formations professionnelles adaptées dans diverses filières, parmi lesquelles la menuiserie, la coupe et couture, l'informatique, la plomberie, la maçonnerie, l'électricité ainsi que la coiffure.

Après leur formation, témoignait le promoteur, nombreux finalistes ont déjà ouvert leurs propres ateliers dans la ville Ouesso, se sont auto-employés, assurant ainsi leur insertion sociale.

Il faut préciser que l'Institut Dimpa a été créé́ par Dimpa-IESRM, une organisation non gouvernementale à but non lucratif dirigée par Ange Laurent Coddy. Il travaille avec plusieurs partenaires parmi lesquels le Bureau Vallée et la société BIP Phone.