Congo-Brazzaville: Diplomatie parlementaire - Le pays et le Venezuela entendent consolider leur coopération

Reçue le 22 octobre à Brazzaville par le président du Sénat, Pierre Ngolo, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, Laura Suárez, a réaffirmé la volonté de son pays à consolider les relations parlementaires.

L'ambassade du Venezuela s'apprête à commémorer, en décembre prochain, le 17e anniversaire de son installation au Congo. Selon Laura Suárez, cette célébration sera une occasion pour les deux Sénats de renforcer leur coopération. « L'ambassade du Venezuela au Congo va célébrer son 17e anniversaire en décembre, c'est une date très importante. Nous avons parlé de cela et de la possibilité d'organiser des échanges entre le président du Sénat congolais et son homologue vénézuélien. Les Parlements congolais et vénézuéliens, notamment les deux Sénats, entretiennent des relations d'amitié très étroites, ils se soutiennent dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Le mois de décembre, nous voudrons encore réaffirmer cette amitié », a promis la diplomate vénézuélienne en poste à Brazzaville. Elle a précisé que les deux pays disposent chacun d'un parlement bicaméral.

Pierre Ngolo et son hôte ont également échangé sur les cultures des deux pays. Pour Laura Suárez, la culture fait partie de l'amitié entre le Congo et le Venezuela. « Nous oeuvrons beaucoup ensemble dans la culture. Mais, il y a un point très important que nous avons évoqué, la continuation du travail de l'ambassade du Venezuela au Congo de manière sociale, humanitaire », a-t-elle conclu.