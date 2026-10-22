Congo-Brazzaville: Appel à projets - Des manuscrits des poètes africains attendus

Le Prix Evariste de poésie africaine attribue 1500 dollars aux poétesses et poètes africains, auteurs d'un ensemble de dix poèmes écrits en anglais sans avoir publié un recueil complet.

La récompense ne concerne que les candidats nés en Afrique, de nationalité d'un pays africain, y résider, avoir des parents africains. Les candidatures se font avant le 1er novembre prochain.

Pour y participer, le candidat ne doit pas avoir publié de recueil complet au moment du dépôt. Les poèmes doivent être soumis en anglais, les traductions sont acceptées. Si une oeuvre traduite remporte le prix, une part de la dotation revient au traducteur. Le candidat a l'obligation de présenter dix poèmes de quarante lignes maximum chacun dont il est auteur.

Les poèmes déjà publiés ou récompensés sont admis, les anciens candidats peuvent y participer. L'envoi des nouveaux textes est accepté.

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Le participant doit réunir les poèmes dans un document unique, sans information préalable de l'auteur, il doit nommer d'après le titre du premier poème. Le candidat doit uniquement utiliser du texte noir, une police Times New Roman ou Arial de taille 12, un interligne simple et un poème par page recommandé

Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 1er novembre sur Submittable. Les envois par courriel ne seront pas considérés. La lettre d'accompagnement sur Submittable doit préciser le nom, la nationalité, le pays de naissance, l'adresse complète avec le pays de résidence permanente, l'adresse électronique personnelle et le numéro de téléphone. Toutes ces informations sont masquées aux évaluateurs et au jury. Pour des questions relatives aux candidatures, adressez-vous à apbf@brown.edu. Le nom de la lauréate ou du lauréat sera connu au mois de mai 2027.

Le Prix Evaristo de poésie africaine a été rebaptisé en 2023. Il s'appelait auparavant le prix international de poésie africaine Brunel, parrainé par l'Université Brunel et Bernardine Evaristo, initié en 2012. C'est un prix littéraire décerné par le Fonds du livre de poésie africaine, doté d'un prix annuel de 1 500 dollars américains.