Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - Le Ciespac signe un accord de partenariat avec l'ISTM

Le directeur général du Centre inter-États d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac), le Pr Pierre Marie Tebeu, a officiellement lancé, le 21 octobre à Brazzaville, le programme des activités de mobilisation contre le cancer du sein, par la signature d'une convention de partenariat avec l'Institut supérieur des techniques médicales (ISTM) de Kinshasa, en République démocratique du Congo.

La signature de la convention constitue pour le Ciespac une première étape dans la mobilisation contre le cancer et marque l'ouverture des journées d'action, de concertation et de partenariat avec l'ISTM. L'accord vise notamment à renforcer les capacités des professionnels de santé, la recherche scientifique et la formation académique. Il s'articule autour de quatre axes : la formation doctorale, la formation postuniversitaire, la recherche scientifique et la gouvernance académique.

La directrice générale de l'ISTM, la Pre Joséphine Ntumba Kankolongo, venue de Kinshasa pour la circonstance, accorde une grande importance à cette coopération. Selon elle, cette démarche dépasse le simple cadre protocolaire et constitue un engagement concret en faveur de la prévention et de la riposte aux défis sanitaires.

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Elle a indiqué que cette convention devait ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration dans les domaines de la formation initiale et continue, du renforcement des capacités des professionnels de santé, de la recherche scientifique et des échanges d'expériences. Elle prévoit également le développement de programmes conjoints adaptés aux besoins des systèmes de santé des deux pays.

Institution de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale spécialisée en santé publique, le Ciespac a connu, depuis 2016, une progression considérable sur les plans académique, humanitaire et pédagogique. À travers cet accord, l'établissement entend renforcer son rayonnement.

Insistant sur les enjeux et les perspectives du partenariat, le Pr Pierre Marie Tebeu a exprimé sa volonté de favoriser le travail conjoint des enseignants, d'offrir de nouvelles opportunités aux apprenants et de permettre aux chercheurs de mener des études multicentriques. L'objectif est également de permettre aux deux institutions d'améliorer les services de santé, en passant d'une coopération déclarative à une coopération productive.

Concernant le cancer du sein, il a plaidé pour une mobilisation à l'échelle régionale, à l'image de celle consacrée au cancer du col de l'utérus, afin de renforcer la surveillance épidémiologique. La signature de la convention a été suivie d'une table ronde sur le thème " Regards croisés et synergies d'action pour la lutte contre le cancer de la femme en Afrique centrale".

Signalons que la signature de cet accord a coïncidé avec les festivités de la commémoration du mois d'octobre rose qui marque la campagne annuelle mondiale de communication, organisée chaque mois d'octobre, et destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche.