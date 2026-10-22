Congo-Brazzaville: Incident de Makotimpoko - Les Centristes unis satisfaits de la résolution pacifique de la situation

Au cours de sa dernière session organisée à Brazzaville, du 18 au 19 octobre, le directoire des Centristes unis pour la démocratie et le développement durable (CUD3), que dirige Giannit Louis Juvénal Hollat, a félicité le gouvernement congolais dans la résolution pacifique du conflit avec la République démocratique du Congo (RDC), suite aux événements de Makotimpoko, dans le département de Nkéni-Alima

Les CUD3 demandent au gouvernement congolais d'assister et d'aider matériellement la population riveraine ayant déserté les ilots et les îles suite aux événements malheureux de Makotimpoko. De même, ils ont sollicité aux parlementaires de soutenir, sous toutes les formes, cette population.

A l'occasion, le directoire des CUD3 a annoncé sa participation aux prochaines élections législatives et locales de 2027. A cet effet, les membres de ce groupement politique demandent respectueusement au ministre à la Présidence, chargé des questions politiques, l'application intégrale des recommandations des concertations politiques d'Owando et de Djambala.

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Ainsi, le directoire des CUD3 a mis à profit cette occurrence pour évoquer les questions liées à la révision des listes électorales et au système d'enrôlement biométrique. Pour les participants à la réunion, la fiabilité des listes électorales crédibilise les scrutins.

En outre, les CUD3 sollicitent au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation la diligence du processus de prise des textes d'application de la loi sur les partis politiques.