Sénégal: Lutte contre le VIH - Une organisation américaine s'engage aux côtés du pays pour renforcer la riposte

Dakar — L'organisation américaine AIDS Healthcare Foundation (AHF) compte accompagner le Sénégal dans le renforcement de la lutte contre le VIH, à travers un partenariat axé, entre autres, sur la prise en charge des infections sexuellement transmissibles (IST), le soutien nutritionnel aux enfants vivant avec le VIH et le renforcement du système de santé, a appris l'APS du coordonnateur de ladite division.

"Parmi les axes retenus figure la prise en charge des IST, considérée comme un volet insuffisamment soutenu dans le contexte actuel. Le partenariat prévoit notamment la révision des modules de formation et le renforcement des capacités des prestataires, alors que des cas d'IST sont signalés en recrudescence dans certaines régions", a expliqué le coordonnateur de la division lutte contre le sida Maguette Ndoye Ndiaye.

Il prenait part à un atelier de planification des interventions de la fondation AIDS Healthcare au Sénégal dans le but d'élaborer un plan d'action pour une durée de trois ans, en précisant les priorités, les zones d'intervention, les responsabilités, les ressources et les modalités.

"La prise en charge nutritionnelle des enfants vivant avec le VIH constitue un autre volet important. L'objectif est de promouvoir une réponse plus globale, intégrant les dimensions médicale, nutritionnelle, sociale et économique", a expliqué le chef de la division lutte contre le sida.

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"Le programme prévoit également de contribuer au renforcement du système de santé, notamment par la mise à disposition d'équipements pour le suivi de la charge virale, le recrutement de personnel communautaire chargé de soutenir la prévention et la prise en charge, ainsi que l'amélioration du système d'information sanitaire grâce à la digitalisation", a-t-il énuméré.

Le coordonnateur de la division Lutte contre le sida (DLSI), Maguette Ndoye Ndiaye.L'aménagement des locaux de la division lutte contre le sida figure aussi parmi les besoins identifiés, afin d'améliorer les conditions de travail des agents.

Pour le coordonnateur de cette division, cette coopération devra également favoriser une "meilleure intégration" des interventions sanitaires, notamment dans le cadre des efforts visant l'élimination de plusieurs maladies.

Le Sénégal devient ainsi le "premier pays francophone" où AHF, une organisation basée à Los Angeles, aux États-Unis, déploie ses activités, après une présence dans plusieurs pays anglophones.

Le coût global du projet n'a pas encore été arrêté. Les autorités sanitaires sont appelées à exprimer leurs besoins, qui seront examinés avec AHF en fonction des activités réalisables.

Le docteur Mamadou Moustapha Diop, le directeur de la lutte contre la maladie.Des revues nationales annuelles permettront d'évaluer la mise en oeuvre du programme, d'identifier les contraintes et d'apporter les ajustements nécessaires.

"Cet engagement fait suite à la signature, le 15 juin dernier, d'un protocole d'accord entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et AHF, dont les activités au Sénégal seront coordonnées par une représentante résidente", a, pour sa part, relevé le docteur Mamadou Moustapha Diop, directeur de la lutte contre la maladie.

Selon le responsable du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette coopération constitue une "opportunité" pour répondre aux défis programmatiques et consolider les acquis, en cohérence avec l'ambition du Sénégal d'atteindre l'élimination de l'épidémie de VIH à l'horizon 2030.

Il est attendu à la fin des travaux l'élaboration d'un plan de travail annuel qui, après validation, sera soumis aux partenaires.