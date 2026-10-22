Ile Maurice: Face aux violences urbaines, de nouvelles interdictions sur l'alcool, les carburants et les artifices ce week-end

Face aux violences urbaines survenues ces derniers jours à La Réunion, la préfecture annonce de nouvelles mesures de sécurité pour le week-end. Plusieurs interdictions entreront en vigueur ce vendredi 23 octobre à 18 heures et resteront applicables jusqu'au lundi 26 octobre à 6 heures, sur l'ensemble du département.

Après plusieurs nuits marquées par des incendies de poubelles, des entraves à la circulation et des dégradations, les autorités constatent une diminution du nombre et de l'intensité des incidents. Des troubles ont néanmoins été signalés dans plusieurs communes, notamment à Saint-Denis, au Port, à Saint-Louis, à Saint-Paul et à Saint-Benoît.

Dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis, les forces de l'ordre ont fait usage d'une grenade lacrymogène en réponse à des tirs de mortiers d'artifice. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue. Au Port, un adolescent de 15 ans a également été arrêté à la suite d'un feu de broussailles dans le quartier de Rivière des Galets. À Saint-Benoît, des individus cagoulés ont incendié des poubelles, un véhicule ainsi qu'un poteau électrique.

Plusieurs restrictions jusqu'à lundi matin

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Afin de prévenir de nouveaux débordements, la préfecture a décidé de renforcer les mesures de sécurité sur l'ensemble du territoire réunionnais.

Du vendredi 23 octobre à 18 heures au lundi 26 octobre à 6 heures, la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite. Cette restriction ne s'appliquera toutefois pas aux terrasses des cafés, bars et restaurants.

La vente, le port, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques sur la voie publique, ou en direction de celle-ci, seront également prohibés.

Les autorités interdisent par ailleurs la vente au détail, le port et le transport de carburants ainsi que de produits combustibles ou corrosifs dans des récipients transportables. Le port et le transport d'armes à feu, y compris factices, ainsi que de tout objet susceptible d'être utilisé comme une arme, seront également interdits.

Des contrôles renforcés sont aussi prévus dans les transports en commun. Les agents de Transdev Service Réunion seront autorisés à effectuer des palpations de sécurité et des inspections visuelles des sacs des voyageurs.

Ces mesures ne s'appliqueront pas aux professionnels en mesure de justifier leur activité. Toute infraction sera passible d'une amende de 135 euros. Les établissements ne respectant pas la réglementation risqueront, quant à eux, une fermeture administrative.

Des renforts de gendarmerie déployés

Parallèlement à ces restrictions, les renforts de l'escadron de gendarmerie mobile de Périgueux doivent être pleinement opérationnels dès ce jeudi 22 octobre. Leur déploiement vise à renforcer la présence des forces de l'ordre dans les secteurs considérés comme sensibles.

Malgré une accalmie observée ces derniers jours, les autorités restent sur leurs gardes à l'approche du week-end. La préfecture assure maintenir sa mobilisation afin de prévenir de nouveaux incidents et de garantir la sécurité des habitants et de leurs biens.