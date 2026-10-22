Ile Maurice: Le bénéfice avant impôt de MauBank progresse de 30 %

MauBank poursuit sa progression financière. Pour l'exercice clos le 30 juin 2026, la banque a enregistré un bénéfice avant impôt de Rs 1,18 milliard, contre Rs 908 millions un an plus tôt, soit une hausse de 30 %. C'est la troisième année consécutive que l'établissement affiche un bénéfice net supérieur à Rs 800 millions.

Le bénéfice net s'établit à Rs 878 millions, contre Rs 829 millions en 2025, en progression de 6 %. Cette évolution reste toutefois inférieure à celle du résultat avant impôt, en raison de l'alourdissement de la charge fiscale, passée de Rs 79 millions à Rs 298 millions en un an, soit une hausse de 277 %.

La croissance de l'activité bancaire a soutenu ces résultats. Le produit net bancaire (PNB) a progressé de 8 %, à Rs 2,88 milliards, contre Rs 2,67 milliards précédemment. Cette amélioration s'explique par la hausse des revenus d'intérêts (+7 %, à Rs 3,22 milliards) et des revenus hors intérêts, qui bondissent de 32 % à Rs 1,20 milliard, portés par les revenus de négociation, les autres revenus et de meilleurs résultats sur les cessions de placements. Les revenus nets des opérations de négociation ont ainsi progressé de 12 %, à Rs 708 millions. La baisse des charges nettes de dépréciation a également contribué à l'amélioration du résultat.

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Consolidation

Du côté du bilan, les prêts et avances nets à la clientèle ont augmenté de 13 %, à Rs 34,06 milliards, tandis que les dépôts ont progressé de 18 %, à Rs 59,85 milliards. L'actif total atteint Rs 68,23 milliards, contre Rs 57,57 milliards un an auparavant, soit une hausse de 18,5 %.

Pour Issa Soormally, Officer-in-Charge de MauBank, ces résultats traduisent «l'élargissement continu de la base de clientèle», accompagné d'une croissance des crédits et des dépôts.

La banque entend désormais consolider cette dynamique. Selon Sanjay Matadeen (photo), Chairman, «la progression de MauBank s'appuie sur l'engagement de ses équipes et la confiance renouvelée de ses clients et partenaires». Il annonce que «l'exercice à venir sera marqué par l'actualisation de la stratégie de la banque», afin que son action soit «étroitement alignée sur les priorités économiques du pays et contribue pleinement à son développement».