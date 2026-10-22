Cote d'Ivoire: Ouverture des Studios Mancala de Canal+/Amadou Coulibaly - « Nous attendions cette inauguration »

Le paysage audiovisuel ivoirien vient de s'enrichir avec la mise en service, le 20 octobre, à la Riviera-Golf, d'une infrastructure de dernière génération portée par le groupe Canal+.

Le groupe Canal+ a inauguré, le 20 octobre 2026, à la Riviera-Golf, ses premiers studios en Afrique francophone en présence d'un parterre d'acteurs et de personnalités de premier plan du paysage audiovisuel ivoirien. Dénommé Studios Mancala, il s'agit d'une infrastructure réunissant trois studios modulables équipés d'appareils de dernière génération, des régies dédiées et de la post-production intégrée.

Pour qui sait observer la dynamique culturelle et créatrice ivoirienne, cette inauguration n'est pas qu'une simple coupure de ruban ; c'est une bascule, un signal fort comme l'a souligné le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. « Nous attendions impatiemment cette inauguration (...) Je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations au groupe Canal+ pour cette initiative qui témoigne de la confiance qui est accordée à notre pays, au potentiel qu'il représente et pour les perspectives que nous ouvrons pour le marché audiovisuel », s'est-il félicité.

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En effet, les Studios Mancala se dressent comme la promesse d'une souveraineté audiovisuelle retrouvée au bénéfice des talents ivoiriens et du continent. « Ces studios représentent une opportunité de renforcer nos capacités de production, de professionnaliser les acteurs du secteur et stimuler la collaboration au sein de notre écosystème audiovisuel. Ils s'inscrivent pleinement dans notre vision du secteur », a ajouté Amadou Coulibaly.

Mais, derrière le faste de la cérémonie à laquelle était également présente la ministre Françoise Remarck, les vraies questions n'ont pas tardé à s'inviter sur le tapis rouge. Si Michel Mutombo-Cartier, le patron des chaînes A+ et directeur général de la structure inaugurée, a rassuré la communauté des créateurs en annonçant que les studios seraient « largement ouverts aux producteurs indépendants », Amadou Coulibaly a glissé un plaidoyer qui a résonné comme un avertissement amical. Il a, en effet, exhorté à juste titre le géant audiovisuel à pratiquer une « politique tarifaire accessible ».

Pour le directeur des chaînes et contenus de Canal+ Afrique, Fabrice Faux, ce déploiement est une question de logique : « Le développement des contenus africains suit une logique simple : pour produire mieux, il faut des conditions de production meilleures. Les studios Mancala répondent à cette équation ».

Et d'ajouter : « Depuis plusieurs années, Canal+ investit structurellement dans la production locale avec pour objectif d'élever le niveau. Les Studios Mancala franchissent un palier supplémentaire en dotant le marché ivoirien d'un outil industriel complet ».

Le résultat attendu est concret : plus de formats possibles, une qualité de production supérieure, une capacité à répondre à une demande de contenus africains qui connait une croissance. L'objectif, a expliqué Michel Mutombo-Cartier, est de faire d'Abidjan la capitale de l'audiovisuel en Afrique francophone.

En effet, dans un contexte où les industries culturelles et créatives (Icc) connaissent une accélération sans précédent, la demande de contenus africains de qualité n'a jamais été aussi forte, portée par la croissance des audiences locales, l'essor des plateformes numériques et l'intérêt croissant des diffuseurs internationaux pour les productions africaines.

« Face à cette dynamique, un constat s'imposait : les talents et les idées existent, mais les outils industriels capables de les porter à leur plein potentiel manquaient. Produire à des standards internationaux nécessitait des investissements que la majorité des acteurs ne pouvaient pas mobiliser », expliqué Michel Mutombo-Cartier.

C'est ce manque que les studios Mancala viennent combler. L'investissement se chiffre à plusieurs millions d'euros.