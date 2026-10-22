Cote d'Ivoire: Santé et science - « L'Incidence », un nouveau média francophone propulsé par l'intelligence artificielle

Un nouveau média dédié à la vulgarisation scientifique fait son apparition dans l'espace francophone. Baptisé L'Incidence, ce média en ligne spécialisé dans la santé et la science mise sur l'intelligence artificielle pour produire et diffuser une information scientifique accessible au grand public.

Le journaliste scientifique, épidémiologiste et biostatisticien, Dr Lamoussa Diabaté, a annoncé le lancement de L'Incidence, un média francophone de vulgarisation scientifique entièrement opéré par des agents d'intelligence artificielle.

Dans une note d'information publiée le mardi 20 octobre 2026, le fondateur a précisé que ce média en ligne, lancé au début du mois de septembre 2026, avait été conçu pour les personnes qui ne consultent pas habituellement les revues scientifiques.

« L'Incidence est un média francophone consacré à la santé et à la science. Sa mission est de transformer la recherche scientifique en information claire, vivante et accessible au grand public, sans sacrifier la rigueur qui donne sa valeur à la science », a expliqué Dr Diabaté.

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Selon lui, le média repose sur une rédaction de nouvelle génération, dans laquelle plusieurs agents spécialisés en intelligence artificielle interviennent à différentes étapes de la production éditoriale. Ces interventions couvrent notamment la recherche et l'analyse des sources, l'évaluation scientifique, la vulgarisation, le contrôle des contenus, la production visuelle, l'adaptation aux réseaux sociaux ainsi que la diffusion.

« Ces fonctions sont volontairement séparées afin qu'un même système ne soit pas seul à produire et à valider sa propre information. Notre média a été conçu autour d'une chaîne éditoriale autonome, dans laquelle différents agents d'intelligence artificielle interviennent selon des rôles distincts et complémentaires », a-t-il souligné.

À travers cette initiative, le journaliste scientifique entend développer une rédaction scientifique francophone capable de suivre, de comprendre et de relayer les avancées majeures en santé et en science, tout en accordant une attention particulière aux connaissances et aux enjeux encore peu visibles dans les médias traditionnels.

L'Incidence ambitionne également d'élargir le regard porté sur la production scientifique. Le média prévoit ainsi de mettre en lumière les recherches, les chercheurs et les problématiques scientifiques liés à l'Afrique francophone, sans pour autant limiter sa couverture au continent africain.

« Notre ambition est de traiter la science francophone comme un espace commun en faisant connaître ce qui se découvre au Canada, en Afrique, en Europe et ailleurs, puis de mettre ces connaissances en perspective pour des publics qui partagent une même langue. Nous allons également faire circuler des connaissances, des travaux et des enjeux encore insuffisamment présents dans l'espace médiatique francophone », a conclu Dr Lamoussa Diabaté.