Cote d'Ivoire: Musique - Guy Christ Israël célèbre 20 ans de carrière

Le chantre catholique Guy Christ Israël, président de l'Union des artistes chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, célébrera ses 20 ans de carrière le dimanche 8 novembre 2026, au stade Robert-Champroux de Marcory. Son équipe et lui ont présenté l'événement le mercredi 21 octobre 2026, sur place, lors d'une conférence de presse.

Ce dimanche-là, les portes du stade Champroux s'ouvriront non pas pour un match de football, mais pour un concert chrétien. Après les premières parties, le chantre montera sur scène à 18 heures pour deux heures de spectacle. Quelque 15 000 spectateurs sont attendus au stade. Pour l'occasion, il quitte les salles de spectacle pour un stade.

Après sept prestations au palais de la Culture, puis un concert au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire en 2024, le choix du stade marque un changement d'échelle. Il veut « réunir le monde en un seul lieu ».

Sur scène, il interprétera 23 titres au lieu des 20 initialement prévus. Il y a trop de chants appréciés du public pour en sacrifier, explique-t-il. Le programme traversera ses six albums et permettra de découvrir le septième. Une partie des recettes générées par cet album, vendu sur clé USB le jour du concert, sera reversée aux prêtres malades. Kédjévara figure parmi les artistes invités sur ce nouvel opus, qui sortira le 1er novembre.

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Lauréat du prix du meilleur artiste chrétien décerné par le Burida en 2008, Guy Christ Israël a également coupé court aux rumeurs de brouille avec Geneviève Brou. La « mama » organise elle aussi son concert en novembre. Selon lui, les deux rendez-vous seront complémentaires.

Le père Arnaud Assonhon, nouvel aumônier diocésain de la paroisse du Sacré-Coeur d'Akadjé, a appelé la jeunesse catholique d'Abidjan à se mobiliser, à l'image de ce qui s'est fait au stade d'Ebimpé. Le public est invité à venir vêtu de blanc, avec le tee-shirt officiel vendu à 5 000 Fcfa, afin de former une « marée blanche ».