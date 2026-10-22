Cote d'Ivoire: Lutte contre la vie chère - Kalil Konaté obtient une baisse de 2 500 Fcfa sur les cartons de chinchard et de maquereau

Au terme d'une séance de travail tenue ce jeudi 22 octobre 2026 à Abidjan-Plateau, le gouvernement ivoirien est parvenu à obtenir une réduction de 2 500 FCFA sur le prix des cartons de 20 kg de chinchard et de maquereau. Le tarif de ces produits passe ainsi de 33 000 FCFA à 30 500 FCFA.

La décision a été annoncée au terme d'une rencontre présidée par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, en présence des importateurs, grossistes, demi-grossistes, détaillants ainsi que des représentants des consommateurs.

Face aux revendications des commerçantes de poisson, les autorités ont privilégié la concertation afin de trouver une solution rapide tout en préservant le climat social. « L'essentiel, c'est de réduire le coût de la vie pour les populations ivoiriennes », a souligné le ministre.

Présentée comme une mesure transitoire, cette réduction fera l'objet d'un suivi rigoureux afin de garantir son application effective tout au long de la chaîne de distribution et son impact réel sur les prix payés par les consommateurs.

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Dans cette perspective, une commission de suivi sera mise en place. Le gouvernement prévoit également la création d'un observatoire de la formation des prix et des marges, destiné à renforcer la transparence dans le secteur.

Les différents acteurs de la filière ont salué l'accord obtenu et appelé à une reprise normale des activités, en attendant la poursuite des discussions sur les prix des autres espèces de poissons.

Par cette démarche fondée sur le dialogue, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat entend contribuer à la préservation du pouvoir d'achat des populations ivoiriennes.