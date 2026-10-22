Cote d'Ivoire: Coopération - La municipalité d'Adjamé sollicite le soutien du consulat du pays à Guangzhou

Sous le leadership du député-maire, Farikou Soumahoro, la commune d'Adjamé a franchi une nouvelle étape dans sa coopération internationale. La commune est en mission en Chine depuis le 19 octobre, à Guangzhou.

La commune d'Adjamé veut bâtir un pont économique et commercial avec des communes chinoises afin de développer de nouvelles opportunités d'affaires. Dans cette perspective, une délégation de la mairie d'Adjamé, conduite par le conseiller municipal Adama Bakayoko, a été reçue en audience, le lundi 19 octobre 2026, au Consulat général de Côte d'Ivoire à Guangzhou.

Accompagné du secrétaire général de la mairie, Anougba Comoé Éric, ainsi que d'autres membres de la délégation, le conseiller municipal a présenté les enjeux et les ambitions du projet « Adjamé Internationale », conformément aux orientations du député-maire, Soumahoro Farikou.

Cette rencontre a été l'occasion de solliciter l'accompagnement du Consulat général dans la mise en oeuvre de cette initiative, qui vise à renforcer l'ouverture d'Adjamé sur l'international et à explorer de nouvelles perspectives de coopération, d'investissement et de développement économique.

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Au coeur des échanges, une conviction partagée : Adjamé, carrefour commercial majeur d'Abidjan, dispose d'atouts stratégiques pour accélérer sa transformation et s'inspirer des expériences de grandes métropoles internationales, à l'image de Guangzhou.

Cette démarche repose sur une approche concertée, mobilisant les institutions et les partenaires autour d'une ambition commune. Celle de créer de nouvelles opportunités pour le développement de la commune et le rayonnement de son potentiel commercial.

Par ailleurs, une rencontre commerciale de haut niveau entre Yima Fashion Plaza et la mairie d'Adjamé s'est tenue le mercredi 21 octobre 2026.

À travers le projet « Adjamé Internationale », la municipalité entend ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et inscrire durablement la commune dans une dynamique de développement à l'échelle internationale.