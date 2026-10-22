Cote d'Ivoire: Décès du magistrat Gnénéma Coulibaly Mamadou - La justice ivoirienne en deuil

Le monde judiciaire ivoirien est en deuil. Le magistrat hors hiérarchie Gnénéma Coulibaly Mamadou, Avocat général au Parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État et Chef de la Section pénale, est décédé ce jeudi 22 octobre 2026 à Abidjan.

La nouvelle a été officiellement annoncée dans une note d'information signée par le procureur général du Parquet général près la Cour de cassation et du Conseil d'État, Dr François Komoin, à l'attention des Avocats généraux, des greffiers et de l'ensemble du personnel de l'institution.

Gnénéma Coulibaly Mamadou, Magistrat hors hiérarchie et figure respectée de l'appareil judiciaire ivoirien, s'est éteint le jeudi 22 octobre 2026 à Abidjan. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement par les autorités compétentes.

Une carrière consacrée à la justice

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Originaire de Korhogo, Gnénéma Coulibaly Mamadou a effectué ses études primaires et secondaires dans sa ville natale avant de poursuivre son parcours académique à l'Université nationale de Côte d'Ivoire après l'obtention de son baccalauréat série A.

Titulaire d'une maîtrise en droit, option carrières judiciaires, il intègre par la suite l'École de la magistrature, amorçant ainsi une riche carrière au sein de l'administration judiciaire ivoirienne. Au fil des années, il a occupé plusieurs fonctions de premier plan dans les juridictions et l'administration centrale, jusqu'à devenir Magistrat hors hiérarchie au Parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Il a également exercé les fonctions de ministre de la Justice de Côte d'Ivoire.

Un passionné de littérature

Au-delà de sa carrière judiciaire, Gnénéma Coulibaly Mamadou nourrissait une passion pour l'écriture. Dès ses années de lycée, il s'essaie à la littérature à travers un recueil de poèmes demeuré inédit.

Après plusieurs décennies consacrées à la magistrature, il renoue avec cette passion en publiant des oeuvres inspirées des réalités sociales, des traditions et des mutations de la société ivoirienne. À travers ses écrits, le nouvelliste invitait ses lecteurs à un voyage entre héritage culturel et vie contemporaine.

Avec sa disparition, la Côte d'Ivoire perd à la fois un éminent magistrat, un ancien responsable gouvernemental et un homme de lettres dont le parcours aura marqué aussi bien le monde de la justice que celui de la culture.