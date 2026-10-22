Cote d'Ivoire: Lutte contre le travail des enfants - 3 460 ménages touchés par un projet de suivi et de remédiation

Entre juillet 2025 et septembre 2026, l'Organisation non gouvernementale (Ong) Solidaridad West Africa (Swa), en partenariat avec Olam Food Ingredients (Ofi), une entreprise internationale spécialisée dans les ingrédients alimentaires et agricoles, a mis en oeuvre le projet de Système de suivi et de remédiation du travail des enfants (Clmrs).

Ce projet a concerné 10 coopératives de la chaîne d'approvisionnement d'Ofi, réparties dans six régions administratives et huit départements situés à l'est et à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'atelier de clôture du projet et de présentation du bilan final aux parties prenantes de la protection de l'enfant s'est tenu, le 21 octobre, à Cocody.

Selon Zacharie Thonon, coordonnateur des programmes cacao à l'Ong Swa, les équipes ont accompagné 3 460 ménages, soit environ 95 % de l'objectif fixé. À l'en croire, 1 205 visites inopinées de suivi ont été réalisées dans les lieux où se déroulent les activités, notamment dans les exploitations agricoles et au sein des ménages.

Par ailleurs, 245 actions de sensibilisation ont été exécutées avec « succès », sur les 276 initialement planifiées.

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Ces interventions ont, notamment, porté sur le soutien scolaire, la délivrance d'actes de naissance et de jugements supplétifs à 64 enfants ainsi que l'orientation de 22 jeunes vers l'apprentissage professionnel. Elles ont également inclus des transferts monétaires et des campagnes de sensibilisation.

Au total, 89 agents ont été dotés d'outils numériques, dont 78 agents opérationnels. Un film institutionnel a également été produit afin de valoriser la réussite du projet et de faire connaître les témoignages et les histoires humaines illustrant son impact au sein des communautés.

« Ces résultats démontrent l'efficacité de notre approche holistique et confirment son alignement sur les dispositifs et les directives européens, notamment en matière de devoir de vigilance », a déclaré Zacharie Thonon, tout en souhaitant la pérennisation de cette collaboration sur le terrain.

Pour Bla Amani Toussaint, représentant le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à San Pedro, ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils représentent des enfants dont la situation a pu être prise en compte, des familles sensibilisées et une agriculture « plus responsable en marche ».

Il a assuré que l'État de Côte d'Ivoire continuera de jouer son rôle d'orientation, de coordination et de supervision aux côtés de l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le travail des enfants.

Quant à Danielle Kouassi, représentante d'Ofi, elle s'est dite convaincue qu'une filière cacao durable doit également protéger les droits des enfants. Selon elle, le Clmrs n'est pas seulement un outil de conformité, mais également « un mécanisme qui permet d'identifier les situations à risque et, surtout, d'apporter des réponses concrètes aux familles concernées ».

Elle a salué le travail de Solidaridad, des coopératives, des communautés et des services de l'État qui ont contribué à cette dynamique.

DANIELLE SERI (stagiaire)