Cote d'Ivoire: Agriculture et environnement - L'Université Nangui Abrogoua explore les opportunités de l'IA

Des experts en réflexion sur les enjeux de l'IA pour une agriculture durable et la préservation de l'environnement.

La deuxième édition du Workshop sur l'intelligence artificielle (IA), organisé par l'Université Nangui Abrogoua (Una), s'est ouverte le 20 octobre 2026, à l'amphithéâtre Daouda Aïdara de ladite université. Prévu sur deux jours, cet atelier vise à explorer les applications concrètes de l'IA au service de l'agriculture et de l'environnement, autour du thème : « L'intelligence artificielle et ses enjeux pour l'agriculture et l'environnement ».

Selon la professeure Aya Véronique Yoboué, présidente de l'Una , l'IA n'est plus une promesse. Elle transforme déjà les méthodes de production, la compréhension de l'environnement et la prise de décision. Grâce à ses capacités d'analyse et de prévision, elle ouvre des perspectives considérables face aux défis actuels.

Dans le secteur agricole, a-t-elle affirmé, l'IA permet de détecter précocement les maladies des cultures, d'anticiper les rendements et d'optimiser l'utilisation de l'eau. Sur le plan environnemental, elle offre de nouveaux moyens de surveiller la déforestation, de suivre l'évolution des écosystèmes et d'anticiper certains risques climatiques.

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Pour la Côte d'Ivoire, où l'agriculture occupe une place essentielle dans l'économie nationale, la présidente de l'Una a relevé que les applications de l'Ia représentent une opportunité « majeure », notamment dans la filière cacao. Elles pourraient améliorer la surveillance des plantations, faciliter la détection des maladies et accompagner les producteurs dans leurs prises de décision.

« L'enjeu est donc de mettre le progrès scientifique au service de notre souveraineté alimentaire, de la performance agricole et de la préservation de notre patrimoine naturel », a-t-elle déclaré. Elle a également souligné la nécessité pour la Côte d'Ivoire de développer des solutions adaptées à ses réalités, grâce à des données fiables, des infrastructures numériques appropriées et une collaboration étroite entre les universités, les centres de recherche, les pouvoirs publics, les entreprises et les acteurs agricoles.

Représentant le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad), parrain de la rencontre, le professeur Aké Séverin, directeur administratif, a salué l'organisation de ce workshop. Pour lui, l'IA doit rester au service de l'intelligence humaine, de l'esprit critique et de l'éthique. « Apprendre à utiliser l'IA sans se laisser utiliser par elle. Voilà tout l'enjeu de ce workshop », a-t-il souligné, assurant de la disponibilité de l'Ascad à accompagner l'Una dans la poursuite de ses travaux.

Pour sa part, le professeur Lazare Assi N'Guessan, président du comité d'organisation, a indiqué que les deux jours de travaux seront marqués par quatre panels consacrés notamment à l'écosystème, à la gestion des ressources, à l'agroalimentaire et à l'agriculture de précision.

À travers cette initiative, l'Una entend contribuer à la modernisation de l'agriculture ivoirienne, à la promotion d'une agriculture durable et à l'amélioration des conditions de vie des producteurs grâce aux technologies de l'intelligence artificielle.