Cote d'Ivoire: Équitation - Convention de partenariat entre la ville de Grand-Bassam et la fédération

La ville balnéaire, patrimoine de l'Unesco, se prépare à devenir une attraction équestre.

Le Grand prix international Jacqueline Ouégnin, couru le 10 octobre, a donné des idées à Jean-Louis Moulot, maire de la ville de Grand-Bassam, et Stéphane Ouégnin, président de la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie). Les deux personnalités, entourées de leurs plus proches collaborateurs, ont officialisé un accord écrit, hier, au Plateau.

Au-delà du Grand prix susmentionné qui devient une institution, l'objectif, derrière ce projet, est de faire de Grand-Bassam une véritable attraction touristique à travers le cheval, mettre en relation les différents acteurs afin de développer des offres de tourisme équestre pérennes et accessibles à tous.

« Cette convention comporte deux volets : Grand-Bassam, ville patrimoine de l'Unesco, aspire à devenir une ville équestre. Il est donc question de faire en sorte que plusieurs activités équestres s'y déroulent chaque année, notamment le Grand prix international Jacqueline Ouégnin », a précisé Stéphane Ouégnin.

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Il est surtout question du tourisme équestre dont Stéphane Ouégnin détient l'attestation internationale d'affiliation depuis septembre 2023. C'est une activité de loisir en pleine nature qui consiste à explorer les paysages, le patrimoine et les cultures régionales en étant à cheval.

« Vous êtes sans ignorer que la Maison du touriste va bientôt ouvrir ses portes à Grand-Bassam. On a parlé de balades à vélo, de véhicules électriques et nous voulons ajouter le cheval », explique le patron des activités hippiques dans le pays.

Il compte faire jouer ses relations privilégiées avec le Royaume chérifien pour l'organisation des rallyes équestres. Cela, « afin que Grand-Bassam devienne une destination privilégiée pour tout ce qui est du tourisme équestre. Cela permettra de développer le commerce, les hôtels, etc. ».

La convention, dont chaque page a été paraphée hier est élargie au domaine de la formation. « On a vu avec le maire, qui est par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique, dans quelle mesure on pourrait également former des jeunes aux métiers du cheval. Et Dieu seul sait combien il y en a », révèle le président Ouégnin.

Jean-Louis Moulot, connu pour sa dévotion à la cause de la ville historique, s'est engagé à mettre tout en oeuvre pour faire de ce partenariat un modèle de collaboration.

« Nous souhaitons faire de ce Grand prix un rendez-vous annuel incontournable du calendrier équestre ivoirien », a déclaré le maire qui ne cache pas son ambition de faire du sport un levier de développement touristique et économique.