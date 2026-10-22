Cote d'Ivoire: Rentrée solennelle des femmes entreprenantes - La Plamfe invite à oeuvrer ensemble

22 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Composée d'organisations et de réseaux engagés dans le développement et la promotion du leadership féminin, la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe) a tenu sa rentrée solennelle, le jeudi 22 octobre 2026, à Abidjan-Cocody, autour du thème : « Femme, leadership et transformation de la société : quelles actions concrètes ? »

S'adressant à ses filleules, la marraine de l'événement, Dr Salimata Koné, enseignante-chercheuse, les a appelées à bâtir ensemble un impact durable, afin que la réussite d'une femme profite à plusieurs autres. Selon elle, il est essentiel de se soutenir mutuellement, de valoriser les talents et de développer un leadership fondé sur le partage et le mentorat. Elle a également encouragé l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement durable, tout en invitant les participantes à croire en leur potentiel et à s'entourer de personnes positives pour relever les défis de demain.

Présentant son bureau, la présidente de la Plamfe Côte d'Ivoire pour la période 2026-2027, Mme Marie-Thérèse Kouamé N'Da, a mis en avant le leadership féminin et la collaboration entre les femmes et les hommes. Elle a également présenté quatre axes stratégiques : le réseautage intelligent, la formation, l'influence et la célébration de l'excellence. Elle a, par ailleurs, appelé à la discipline, à la solidarité et à l'engagement individuel afin de faire émerger une nouvelle génération de femmes leaders et entrepreneures.

Assurant le haut patronage de la cérémonie, le ministre Paulin Claude Danho, vice-gouverneur du District autonome d'Abidjan et député-maire de la commune d'Attécoubé, accompagné de son épouse, a salué l'engagement des participants. Il a réaffirmé le rôle essentiel des femmes dans le développement socio-économique et les a invitées à s'organiser et à prendre leur destin en main pour inspirer les générations futures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concluant son intervention, il a rendu un hommage à des figures du leadership féminin, notamment Désirée Djomand, pour son action sociale.

Pour sa part, la fondatrice de la plateforme et présidente du conseil d'administration, Désirée Djomand, a souligné la complémentarité des femmes. Pour elle, réussir seule, chacune de son côté, ne relève pas du leadership transformationnel, car une telle démarche ne profite pas aux autres. « Ensemble, nous sommes plus fortes », a-t-elle conseillé.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.