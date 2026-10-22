Cote d'Ivoire: Rentrée solennelle des femmes entreprenantes - La Plamfe invite à oeuvrer ensemble

Composée d'organisations et de réseaux engagés dans le développement et la promotion du leadership féminin, la Plateforme mondiale des femmes entreprenantes (Plamfe) a tenu sa rentrée solennelle, le jeudi 22 octobre 2026, à Abidjan-Cocody, autour du thème : « Femme, leadership et transformation de la société : quelles actions concrètes ? »

S'adressant à ses filleules, la marraine de l'événement, Dr Salimata Koné, enseignante-chercheuse, les a appelées à bâtir ensemble un impact durable, afin que la réussite d'une femme profite à plusieurs autres. Selon elle, il est essentiel de se soutenir mutuellement, de valoriser les talents et de développer un leadership fondé sur le partage et le mentorat. Elle a également encouragé l'entrepreneuriat, l'innovation et le développement durable, tout en invitant les participantes à croire en leur potentiel et à s'entourer de personnes positives pour relever les défis de demain.

Présentant son bureau, la présidente de la Plamfe Côte d'Ivoire pour la période 2026-2027, Mme Marie-Thérèse Kouamé N'Da, a mis en avant le leadership féminin et la collaboration entre les femmes et les hommes. Elle a également présenté quatre axes stratégiques : le réseautage intelligent, la formation, l'influence et la célébration de l'excellence. Elle a, par ailleurs, appelé à la discipline, à la solidarité et à l'engagement individuel afin de faire émerger une nouvelle génération de femmes leaders et entrepreneures.

Assurant le haut patronage de la cérémonie, le ministre Paulin Claude Danho, vice-gouverneur du District autonome d'Abidjan et député-maire de la commune d'Attécoubé, accompagné de son épouse, a salué l'engagement des participants. Il a réaffirmé le rôle essentiel des femmes dans le développement socio-économique et les a invitées à s'organiser et à prendre leur destin en main pour inspirer les générations futures.

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Concluant son intervention, il a rendu un hommage à des figures du leadership féminin, notamment Désirée Djomand, pour son action sociale.

Pour sa part, la fondatrice de la plateforme et présidente du conseil d'administration, Désirée Djomand, a souligné la complémentarité des femmes. Pour elle, réussir seule, chacune de son côté, ne relève pas du leadership transformationnel, car une telle démarche ne profite pas aux autres. « Ensemble, nous sommes plus fortes », a-t-elle conseillé.