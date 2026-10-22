Sénégal: Diplomatie - Bassirou Diomaye Faye reçoit les lettres de créance de six ambassadeurs

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, jeudi 22 octobre 2026, au Palais de la République, les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Sénégal. Ils représentent la Thaïlande, le Liban, le Koweït, l'Italie, la Corée du Sud et le Nigeria.

Six pays représentés

La cérémonie a marqué l'entrée officielle en fonction de ces diplomates au Sénégal. Il s'agit de Mme Nipa Nirannoot, ambassadrice du Royaume de Thaïlande, de M. Nadim Sourati, ambassadeur du Liban, et de M. Nayef M. Almudhaf, ambassadeur de l'État du Koweït.

La liste comprend également M. Michele Tommasi, ambassadeur de la République italienne, M. Jae Hui Kim, ambassadeur de la République de Corée, et M. Zayyad Habu Abdussalam, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria.

Le Sénégal réaffirme son ouverture diplomatique

À travers cette cérémonie, le Sénégal réaffirme ses relations avec des partenaires issus de plusieurs régions du monde, notamment l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. Cette diversité traduit la volonté du pays de maintenir des relations fondées sur le dialogue et le respect mutuel.