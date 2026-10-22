Soudan: Le Parti Unioniste démocratie présente 12 propositions pour le dialogue soudanais

Le Parti Unioniste Démocrate (PUD) a remis jeudi à la commission de préparation du dialogue soudano-soudanais un mémorandum comportant 12 propositions, appelant à séparer le processus politique du volet militaire et à garantir la participation de toutes les forces politiques et sociales, sans exclusion.

La présidente de la direction du PUD, Mme Ishraga Sayed Mahmoud a expliqué que le document tient compte de la poursuite de la guerre dans de vastes régions du pays et propose de consacrer la phase actuelle à la préparation d'un dialogue civil et politique, à l'organisation des élections et à la réussite de la transition.

Le parti réclame notamment la réforme de la vie politique, la restauration du Conseil des partis et l'application de la loi sur les partis, ainsi que le retour du Conseil législatif afin de rétablir son rôle de contrôle du gouvernement et de contribuer au traitement de la crise économique.

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Ishraga Mahmoud a souligné que l'amélioration des conditions de vie des citoyens est indispensable à leur participation effective au dialogue. Elle a également appelé à dépasser les tensions et les exclusions politiques héritées de la période précédant la guerre, notamment celles ayant touché des forces politiques après la révolution de Décembre. Elle s'est dite rassurée par l'engagement de la commission en faveur d'un processus inclusif.