Soudan: PM appelle la COMESA à soutenir le dialogue national et la reconstruction

22 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Prof Kamil Idris s'est adressé jeudi au 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COMESA, réuni à Harare, en soulignant le besoin urgent du Soudan de soutien régional dans sa phase de reconstruction et de relèvement.

Il a rappelé l'initiative de paix du gouvernement soudanais, présentée en 2025 au Conseil de sécurité des Nations unies comme une feuille de route nationale, et appelé les États membres à soutenir le dialogue national soudanais. Selon lui, la stabilité du Soudan constitue une condition essentielle de la sécurité et de l'économie de toute la région de l'Afrique de l'Est et australe.

Le Premier ministre a affirmé que Khartoum considère la COMESA comme son premier partenaire régional pour l'appui technique, économique et logistique à la reconstruction, dont les priorités incluent la réhabilitation des infrastructures et les projets de développement.

Le sommet a marqué la passation de la présidence de l'organisation du Kenya au Zimbabwe, dont le président, Emmerson Mnangagwa prend la tête du nouveau bureau, avec la Zambie comme vice-présidence et le Burundi comme rapporteur.

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Les dirigeants ont adopté des recommandations sur le Soudan portant sur le soutien à la stabilité, la fin des conflits, la préservation de l'intégrité territoriale et le traitement de ses arriérés financiers auprès de l'organisation, compte tenu de sa situation économique difficile.

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