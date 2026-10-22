Soudan: Le Parti de la réforme nationale remet sa vision à la commission de préparation du dialogue

Le Parti de la réforme nationale a appelé à associer l'ensemble des forces politiques et sociales au dialogue soudano-soudanais, y compris l'opposition à l'étranger, les déplacés, les réfugiés et la diaspora, en insistant sur la nécessité de dépasser l'exclusion et de restaurer la confiance entre les composantes du pays.

Le secrétaire général du parti, l'ingénieur Ahmed Issa Ahmed, a remis jeudi la vision du parti à la commission de préparation du dialogue, à Khartoum. Le document propose une feuille de route pour la réconciliation politique et sociale, ainsi que des mécanismes de gestion du processus et de participation de toutes les parties prenantes.

La vision repose sur l'inclusion des forces politiques, communautaires, civiles, de jeunesse et féminines, ainsi que des déplacés, des réfugiés et des populations rurales. Le parti préconise une réunion élargie afin de former, de manière représentative, les comités chargés de conduire le dialogue.

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Ahmed a également appelé à clarifier auprès de l'opposition en exil les décisions liées à l'appel au dialogue lancé par le président du Conseil souverain, et à élargir les contacts de la commission aux régions soudanaises, aux organisations régionales et internationales ainsi qu'aux pays voisins. Le parti a réaffirmé son soutien au dialogue, estimant que la guerre a épuisé le peuple soudanais et exige une diplomatie politique et populaire renforcée, fondée sur la transparence et une participation élargie.