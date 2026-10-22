Soudan: Kamil Idris rencontre la secrétaire générale de la COMESA

Le Premier ministre Dr Kamil Idris s'est entretenu jeudi à Harare, en marge du 25e sommet de la COMESA, avec la secrétaire générale de l'organisation, Chileshe Mpundu Kapwepwe, en présence du ministre soudanais des Affaires étrangères et de hauts responsables.

Les discussions ont porté principalement sur les mesures pratiques, les dispositions logistiques et les besoins techniques liés au retour prochain du siège permanent de la Cour de justice de la COMESA à Khartoum. Ce retour est présenté comme un signe de confiance dans la stabilité sécuritaire et juridique du Soudan et dans la capacité de ses institutions à accueillir les organes juridiques régionaux.

Le Premier ministre a également présenté la stratégie soudanaise d'intégration économique et d'investissement dans l'espace COMESA, en phase avec le processus de reconstruction du pays.

La secrétaire générale a réaffirmé l'engagement historique de la COMESA en faveur de la souveraineté du Soudan et son rejet de toute ingérence extérieure dans ses affaires intérieures. La Cour de justice de la COMESA, principale instance judiciaire de l'organisation pour les différends commerciaux et juridiques entre États membres, retrouverait ainsi à Khartoum une place symbolique importante dans le paysage diplomatique et juridique africain.