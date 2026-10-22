Soudan: Le Premier ministre rencontre le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères

22 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre Dr Kamil Idris s'est entretenu jeudi à Harare, en marge du 25e sommet de la COMESA, avec le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères chargé de l'Afrique, l'ambassadeur Mohamed Abou Bakr, en présence du ministre soudanais des Affaires étrangères et de responsables gouvernementaux.

Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et du développement, et de soutenir les efforts de reconstruction au Soudan. Elles ont également abordé les évolutions en Afrique et les questions d'intérêt commun, en soulignant la nécessité d'une coordination diplomatique soutenue dans les enceintes régionales et internationales.

Le Premier ministre a exprimé l'attente de Khartoum quant au rôle de premier plan de l'Égypte dans l'appui à la reconstruction, saluant les liens fraternels historiques entre les deux pays et leurs peuples.

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De son côté, l'ambassadeur Abou Bakr a réaffirmé l'engagement de l'Égypte à mobiliser ses capacités et son expertise en faveur de la stabilité soudanaise et de partenariats économiques concrets. Il a également transmis l'attachement de la direction égyptienne à l'unité, à l'intégrité territoriale du Soudan et au soutien de ses institutions nationales.

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