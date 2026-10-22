Soudan: Kamil Idris rencontre le président zambien à Harare

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris s'est entretenu jeudi à Harare, en marge du 25e sommet de la COMESA, avec le président zambien Hakainde Hichilema, en présence du ministre des Affaires étrangères, de responsables gouvernementaux et de l'ambassadeur du Soudan au Zimbabwe.

Le Premier ministre a félicité le président Hichilema pour sa réélection à l'issue des élections générales zambiennes de 2026. Il a présenté l'évolution de la situation au Soudan, assurant que le pays s'orientait vers la reconstruction et l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et investissement.

Il a transmis au président zambien une invitation officielle du président du Conseil Souverain Lit-Gen Abdel Fattah al-Burhan, à visiter le Soudan, ainsi qu'une invitation adressée au ministre zambien des Affaires étrangères, Mulambo Haimbe. Le Premier ministre a également mis en avant les potentialités soudanaises dans l'agriculture, les minerais et l'élevage.

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Le président Hichilema a salué la solidité des relations entre les deux pays et les perspectives de coopération économique et d'échange d'expertise. Les deux parties sont convenues de préparer un mémorandum d'entente global et un calendrier d'exécution afin de traduire les accords diplomatiques en réalisations concrètes au bénéfice des deux peuples.