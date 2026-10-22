Soudan: L'ancien ministre autrichien de la Défense salue la commission de préparation du dialogue Inter-soudanais

L'ancien ministre autrichien de la Défense et président de l'Institut autrichien pour les politiques européennes et de sécurité, Dr Werner Fasslabend a salué les efforts de la commission de préparation du dialogue soudano-soudanais, qualifiant l'initiative d'« extrêmement importante ».

Lors d'une rencontre à Vienne avec Mohannad Siddig, membre de la commission chargé du bureau de liaison avec les États et organisations internationales, il a particulièrement apprécié le dialogue mené avec les chefs tribaux et les autorités traditionnelles dans les différentes régions du Soudan. Selon lui, cette approche contribue à préserver les liens entre les composantes de la société soudanaise et à renforcer la cohésion et l'unité du pays.

M. Fasslabend a toutefois mis en garde contre la poursuite de la guerre et l'enracinement des divisions territoriales, estimant que les calculs de gains militaires pouvaient freiner la volonté des parties de parvenir à un règlement. Il a plaidé pour une meilleure visibilité internationale des efforts de la commission.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Mohannad Siddig a expliqué que la commission mène un travail de facilitation, sans imposer d'agenda ni de résultats prédéfinis, en consultant les partis, les autorités religieuses et traditionnelles, les femmes, les jeunes, les agriculteurs, les hommes d'affaires, les déplacés et les réfugiés.

Les deux parties ont évoqué la possibilité d'échanges supplémentaires avec des institutions et personnalités européennes afin de soutenir la démarche de dialogue.