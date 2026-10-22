Congo-Kinshasa: Les billets de 5 dollars de plus en plus refusés dans les transactions commerciales à Bunia

Les billets de 5 dollars américains sont de plus en plus refusés dans les marchés et les transactions commerciales à Bunia, en Ituri. Cette situation embarrasse les détenteurs de ces coupures, alors que les banques continuent de les accepter, selon un agent bancaire interrogé sur place.

Dans plusieurs marchés de la ville, commerçants et cambistes se renvoient la responsabilité de ce refus, sans qu'une justification claire soit avancée, déplorent plusieurs habitants.

Des commerçants expliquent refuser ces billets parce qu'ils rencontrent eux-mêmes des difficultés à les échanger auprès des cambistes (les personnes qui échangent des devises). Une vendeuse rencontrée dans un marché de la ville ce jeudi 22 octobre, affirme ne pas pouvoir accepter de ses clients une coupure que les changeurs refusent ensuite de lui reprendre.

« S'ils refusent de me le prendre, je ne peux pas non plus l'accepter auprès de mes clients », explique-t-elle.

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De leur côté, les cambistes attribuent cette situation aux opérateurs appelés « super-agents », qui, selon eux, refusent également ces billets. Ils affirment agir ainsi pour éviter de se retrouver avec des coupures qu'ils ne pourraient pas écouler.

Un besoin de clarification

Selon un agent d'une banque locale, les banques continuent d'accepter les billets de 5 dollars, aucune restriction officielle n'étant connue à ce sujet.

Face à cette situation, commerçants et consommateurs appellent les autorités monétaires à clarifier les règles applicables à ces coupures, afin de faciliter les échanges et d'éviter que les détenteurs de billets de 5 dollars ne soient pénalisés dans leurs transactions quotidiennes.