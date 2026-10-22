Congo-Kinshasa: La Fondation Panzi apporte une aide humanitaire à plus de 110 familles sinistrées par les incendies à Bukavu

Plus de 110 familles touchées par l'incendie survenu le 10 septembre dernier dans le quartier Cimpunda, à Bukavu, au Sud-Kivu, ont reçu mercredi une assistance de la Fondation Panzi, dirigée par le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Cette aide comprend des vivres et des produits non alimentaires. Le sinistre avait notamment coûté la vie à 27 élèves.

Après plus d'un mois d'attente, les familles sinistrées ont accueilli cette assistance avec soulagement. Les colis distribués comprennent notamment des haricots, de l'huile végétale, du sel et des kits de dignité.

Cette aide a été saluée par les bénéficiaires ainsi que par le curé de la paroisse de Cimpunda, le père Jean-Marie Bukasa, selon les intervenants cités dans le reportage.

En plus de l'assistance aux familles, la Fondation Panzi a apporté un soutien à la polyclinique Berna. Cette structure médicale avait participé à la prise en charge des élèves des écoles Furaha et Ujamaa touchés par l'incendie du 10 septembre 2026.

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Deux incendies survenus au début du mois de septembre 2026 ont particulièrement touché des établissements scolaires à Bukavu. Le premier, dans la nuit du 2 au 3 septembre, a ravagé l'école primaire Uhuru et l'Institut Fariala, privant plus de 500 élèves de leurs lieux d'apprentissage. Le second, le 10 septembre, a touché les écoles Furaha et Ujamaa, dans le quartier Cimpunda : 27 élèves avaient perdu la vie dans ce drame, selon le bilan communiqué par les autorités locales.