Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - La société civile alarmée par la dégradation de la situation sécuritaire à Buhozi

La Nouvelle Dynamique de la Société Civile (NDSCI) a exprimé, jeudi 22 octobre, sa vive inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le village de Buhozi, situé dans le groupement de Mudusa, territoire de Kabare, au Sud-Kivu. Cette réaction intervient après une attaque armée survenue dans la nuit du 19 octobre, qui a fait plusieurs victimes parmi les habitants.

Selon le président de la NDSCI/Mudusa, Elvis Namegabe, le bilan de cette incursion attribuée à des hommes armés s'est alourdi à trois morts après le décès d'un blessé qui recevait des soins à Bukavu.

« À la suite de l'incursion survenue dans la nuit du 19 octobre 2026 dans le groupement de Mudusa, au village de Buhozi, ayant causé des morts et plusieurs blessés, la NDC Mudusa informe, avec une profonde douleur, que M. Chikuru Bagula, l'un des blessés, vient de succomber à ses blessures ce 21 octobre 2026 à l'Hôpital provincial général de référence de Bukavu. Le bilan de l'incursion du 19 octobre 2026 s'alourdit et s'élève désormais à trois morts », a indiqué Elvis Namegabe.

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Outre les pertes en vies humaines, plusieurs personnes ont été blessées par balles lors de cette attaque. Des biens appartenant aux habitants auraient également été emportés par les assaillants, accentuant le sentiment d'insécurité au sein de la population locale.

Face à cette situation, la NDSCI appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour renforcer la protection des populations civiles. L'organisation réclame également l'ouverture d'enquêtes approfondies, indépendantes et transparentes afin d'identifier les auteurs de cette attaque et d'établir les responsabilités.

« La NDSCI Mudusa insiste sur la nécessité de mener des enquêtes approfondies, indépendantes et transparentes afin d'établir les responsabilités », a ajouté son président.

Deux présumés voleurs lynchés à Irambi-Katana

Par ailleurs, un autre incident sécuritaire a été signalé mercredi soir dans le territoire de Kabare. Deux présumés voleurs ont été tués par des habitants à Irambi-Katana, dans un contexte marqué par une recrudescence des actes criminels.

Ces événements illustrent les défis sécuritaires persistants auxquels font face plusieurs localités du territoire de Kabare, où les habitants continuent d'appeler à un renforcement de la présence des forces de sécurité et au rétablissement de l'autorité de l'État.