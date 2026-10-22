Congo-Kinshasa: Les vols suspendus après des dégâts causés par les pluies sur la piste de l'aéroport de Tshikapa

Le trafic aérien est suspendu depuis le week-end dernier à l'aéroport de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, après de fortes pluies qui ont endommagé la piste. Cette interruption perturbe les activités économiques et complique l'évacuation des malades vers des villes disposant de soins spécialisés, rapportent plusieurs sources locales.

La Régie des voies aériennes (RVA) a suspendu les mouvements d'avions en attendant la réparation des installations. Aucun avion ne décolle ni n'atterrit dans cet aéroport, obligeant les voyageurs à se tourner vers d'autres moyens de transport, notamment la route.

Cette situation affecte les activités commerciales dans la province. Selon le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo (FEC) au Kasaï, le recours au transport terrestre entraîne des coûts supplémentaires et expose les marchandises à divers risques.

« L'avion, c'est rapide. Avec le voyage routier, il y a beaucoup d'arrêts, beaucoup de barrières et des risques d'accidents », explique-t-il.

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Le secteur du diamant, important dans l'économie locale, figure parmi les activités touchées par cette interruption des liaisons aériennes.

Des évacuations sanitaires compliquées

La suspension des vols suscite également des inquiétudes dans le secteur de la santé. Les transferts urgents de patients vers d'autres villes disposant de structures médicales spécialisées deviennent plus difficiles, avec des retards susceptibles de compromettre leur prise en charge.

Face à ces difficultés, la société civile locale appelle la Régie des voies aériennes à accélérer les travaux de réhabilitation de la piste afin de permettre la reprise du trafic aérien à Tshikapa.