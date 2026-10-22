Madagascar: Journalisme - L'égalité de genre au coeur d'une formation

L'égalité de genre et la lutte contre les discriminations occupent une place croissante dans le paysage médiatique malgache. Ces thématiques ont été au centre d'une formation dédiée aux professionnels de la presse, organisée par FAMEDEV-Madagascar à Ampasamadinika. Dans son intervention sur les droits fondamentaux liés au genre, Angelo Ranadialison, président du Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l'État de Droit (HCDDED), a rappelé que l'égalité, la non-discrimination et le respect de la dignité humaine constituent les principes essentiels permettant de mieux appréhender la question du genre.

Compétences

Cette session de formation a réuni une trentaine de journalistes et d'étudiants en journalisme. L'objectif est de renforcer leurs connaissances sur les enjeux liés au genre et d'encourager un traitement médiatique plus équilibré et inclusif. Les responsables de FAMEDEV-Madagascar, notamment Flavienne Ramarosaona, directrice exécutive, et Lydia Toto Raharimalala, présidente du conseil d'administration, ont souligné l'importance de sensibiliser les acteurs des médias à ces problématiques. Selon elles, le rôle des journalistes est déterminant pour éviter la reproduction de stéréotypes dans les articles, reportages et programmes d'information.

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Pour Flavienne Ramarosaona, cette initiative vise avant tout à renforcer les compétences des professionnels de la presse tout en favorisant une meilleure représentation des femmes expertes dans les contenus médiatiques. L'Association des Femmes Journalistes de Madagascar (AFJM) s'associe également à cette démarche. Sa présidente, Anny Andrianaivonirina, a participé aux travaux à travers un webinaire consacré à la notion de genre et à la promotion de la mixité dans les médias.