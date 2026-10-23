Afrique: Africa financial summit - La BRVM prendra part à l'évènement prévu les 3 et 4 novembre prochain à Luanda

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) participera à l'Africa Financial Summit (Afis), les 3 et 4 novembre 2026 à Luanda, en Angola.

Selon un communiqué de presse, son Directeur général, le Dr Edoh Kossi Aménounvé, interviendra lors du panel « Au-delà de l'interconnexion des marchés : des cotations harmonisées pour libérer la liquidité transfrontalière ? ».

À cette occasion, renseigne le document, il défendra une conviction forgée par trente années d'expérience : l'intégration des marchés de capitaux africains nécessite non seulement la connexion des infrastructures boursières de cotation et post-marché, mais également une convergence accrue des règles.

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Une expérience régionale au service de l'intégration africaine Marché financier commun aux huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), la Brvm offre une expérience concrète d'intégration régionale. Son organisation repose sur des règles communes, la supervision d'un régulateur unique, l'Amf-Umoa et la même infrastructure de règlement-livraison. Cette expérience constitue un point d'appui pour réfléchir aux conditions d'une intégration plus poussée des places boursières africaines. Sans constituer un modèle à reproduire à l'identique, elle illustre l'intérêt d'un cadre commun pour rapprocher les émetteurs et les investisseurs au delà des frontières nationales au regard des performances de la Brvm.

Les initiatives d'interconnexion des bourses africaines, notamment le Projet Aelp, le Wacmic, le CoSSE, contribuent à accélérer la dynamique de rapprochement régional et continental. Pour en renforcer la portée, la Brvm entend contribuer au dialogue sur la convergence des exigences de cotation, des normes d'information financière et d'assouplissement des règlementations des changes. L'enjeu est de faciliter les investissements transfrontaliers, d'élargir l'accès des entreprises aux capitaux et d'offrir aux investisseurs davantage d'opportunités à l'échelle du continent.

« L'avenir des marchés de capitaux africains repose sur notre capacité à construire des marchés plus intégrés, plus profonds et plus liquides. L'interconnexion des bourses doit s'accompagner d'une convergence des règles et des pratiques pour faciliter la mobilisation de l'épargne, élargir l'accès des entreprises aux financements et offrir aux investisseurs davantage d'opportunités. Forte de trente années d'expérience dans l'intégration régionale, la Brvm entend contribuer à cette ambition continentale : faire des marchés de capitaux un levier majeur du financement de la transformation économique et du développement durable de l'Afrique », déclare le Dr Edoh Kossi Aménounvé, Directeur général de la Brvm.

Trente ans d'expérience, une ambition à l'horizon 2030 À l'occasion de ses 30 ans, à célébrer en décembre 2026, la Brvm entend mettre son expérience de l'intégration régionale au service des réflexions sur l'avenir des marchés de capitaux africains. Cette ambition s'inscrit dans les orientations de sa stratégie 2026-2030, qui vise notamment la modernisation technologique et l'approfondissement du marché régional. La convergence des règles entre les places boursières africaines rejoint ainsi un enjeu central pour la Brvm : contribuer à l'émergence de marchés plus attractifs et plus liquides, capables de mobiliser davantage de ressources au service du financement de l'économie réelle.