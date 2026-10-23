Afrique: Tshisekedi désigne l'eau comme un pilier de la sécurité collective du continent

Luanda — Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi, a estimé, ce jeudi à Luanda, que la sécurité hydrique doit faire partie intégrante de la sécurité collective en Afrique, en s'appuyant sur des décisions politiques fermes et une gestion durable des ressources en eau.

Lors de son intervention lors de la première table ronde de la 4e Biennale de Luanda, consacrée au thème « Gouvernance inclusive : unir les générations pour garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d'assainissement sûrs afin d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », l'homme d'État congolais a établi un lien entre la paix et l'amélioration des conditions de vie des populations africaines.

« La paix offre la possibilité de boire de l'eau saine, de cultiver la terre, de prendre soin de ses enfants et de vivre dignement dans sa ville », a-t-il déclaré.

Félix Tshisekedi a souligné qu'une gouvernance équitable de l'eau constitue un facteur de prévention des conflits et de consolidation d'une paix durable sur le continent, compte tenu de l'importance de cette ressource pour les communautés et le développement des pays.

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Le président congolais a souligné que l'Afrique disposait de grands fleuves, de lacs et de réserves souterraines considérables, mais il a averti que l'abondance des ressources en eau ne garantissait pas, à elle seule, un accès sûr à l'eau pour les populations.

Pour inverser cette tendance, il a jugé nécessaire de renforcer les institutions, de construire des infrastructures, de mobiliser des investissements durables et d'adopter des décisions politiques susceptibles d'inspirer confiance.

L'homme d'État a ajouté les inondations et la dégradation des écosystèmes aggravent les défis liés à la gestion de l'eau, à un moment où la demande en cette ressource ne cesse de croître de la part des villes, de l'agriculture et des économies africaines.

Dans ce contexte, Félix Tshisekedi a souligné que la prévention des conflits, la médiation et la consolidation de la paix constituent des dimensions fondamentales d'une approche globale de la gouvernance de l'eau et du renforcement de la coopération entre les pays africains.

La 4e Biennale de Luanda se tient jusqu'à vendredi au Palais des congrès de Luanda ; elle réunit des représentants de gouvernements, d'organisations internationales et de la société civile, dans le but de promouvoir la culture de la paix et la coopération en matière de gestion durable des ressources en eau.

Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement angolais, l'Union africaine (UA) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Placée sous le thème « Renforcement de la gouvernance de l'eau en Afrique comme instrument de prévention, de médiation et de résolution des conflits », l'édition 2026 place au coeur du débat le lien entre les ressources en eau, la paix, la sécurité et le développement durable du continent.

L'ordre du jour comprend des débats sur la diplomatie de l'eau, l'intégration régionale ainsi que les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, avec la participation de responsables gouvernementaux, de diplomates et d'experts issus de divers pays africains.

Vendredi, les travaux se poursuivront avec des panels consacrés à la participation communautaire à la gouvernance de l'eau, aux droits de l'homme, au changement climatique, à la migration, à la résilience climatique, ainsi qu'aux investissements dans les infrastructures hydriques et le développement du capital humain.

Le programme prévoit également l'examen de mécanismes de financement et de partenariats public-privé visant à élargir l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, des éléments considérés comme essentiels pour la santé publique, la sécurité alimentaire et la stabilité des communautés.

La 4e édition de la Biennale s'achèvera par l'adoption de la Déclaration de la Biennale de Luanda 2026 et d'un communiqué final émanant de l'Union africaine, de l'UNESCO et du gouvernement angolais.