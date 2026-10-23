Mali: L'armée et l'Africa Corps, contrôlé par la Russie, ont commis de nouveaux abus

communiqué de presse

Nairobi — Une frappe de drone illégale a été menée dans la région de Mopti, et des civils y ont été torturés

Les forces armées maliennes et leur allié, l'Africa Corps contrôlé par la Russie, ont commis de nouvelles atrocités contre des civils dans le centre du Mali dans un contexte de reprise des combats, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

Le 16 septembre 2026, une frappe de drone manifestement menée par l'armée contre le village de Guélédié, dans la région de Mopti, a tué huit civils et en a blessé au moins six autres. Entre mai et août, les forces de l'armée malienne et de l'Africa Corps ont détenu, dans des conditions inhumaines, de nombreux prisonniers dans un conteneur métallique sur une base militaire à Sévaré, dans la région de Mopti ; plusieurs d'entre eux y ont été violemment battus et torturés, notamment par des chocs électriques et des simulacres de noyade.

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« Les civils sont les premiers touchés par l'incapacité de la junte malienne à contrôler ses forces et ses alliés, responsables d'abus », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Ces dernières atrocités impliquent l'armée malienne ainsi que l'Africa Corps contrôlé par la Russie, et pour lequel les autorités russes devraient également rendre des comptes. »

L'offensive de l'armée malienne intervient après des attaques coordonnées lancées à travers le Mali par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM ou Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM) lié à Al-Qaïda et le Front de libération de l'Azawad (FLA) à la fin du mois d'avril. Les forces maliennes et leur allié, l'Africa Corps, ont tué des civils, dont de nombreux enfants, et détruit des biens civils et des établissements de santé lors de frappes aériennes et d'autres attaques.

Human Rights Watch a mené des entretiens à distance avec 15 personnes entre août et septembre, dont 3 témoins à Guélédié, 4 anciens détenus à la base militaire de Sévaré et 8 membres d'organisations non gouvernementales. Human Rights Watch a adressé des courriers aux ministres de la Défense malien et russe au début du mois d'octobre, mais n'a reçu aucune réponse.

Guélédié

Le 16 septembre, vers 10 heures du matin, un drone apparemment militaire a largué une munition sur des civils à la périphérie du village de Guélédié, tuant huit hommes âgés de 25 à 40 ans, et blessant six autres hommes. Les villageois s'étaient rassemblés autour d'un arbre, où un homme proposait un accès Internet payant via Starlink. Des habitants ont indiqué que les combattants du GSIM utilisaient souvent ce service pour soutenir leurs opérations.

Des témoins ont expliqué qu'un drone avait survolé le village pendant environ une heure avant de larguer sa munition, ce qui suggère que la zone était surveillée. « Le drone est passé au-dessus du village vers 9 heures du matin et est revenu au moins quatre fois », a déclaré un homme de 40 ans. « Il était blanc et avait de longues ailes minces et droites. Il virevoltait, disparaissait et revenait. » Cette description correspond largement aux drones de grande taille dont l'utilisation par le gouvernement malien est avérée.

Des témoins ont déclaré que le GSIM disposait d'une base à Guélédié et que plus de 100 combattants de ce groupe armé étaient présents dans le village au moment de la frappe, même si aucun combattant du GSIM ne figurait parmi les victimes. Ils ont également indiqué que des combattants du GSIM avaient averti la population locale par WhatsApp de la possibilité d'une frappe de drone sur le site de l'accès à Starlink, avant de quitter la zone avec de nombreux civils. Des témoins ont expliqué que seuls 14 civils étaient restés sur le site, pour continuer à utiliser la connexion, lorsque le drone a largué sa munition.

« L'explosion était assourdissante - vraiment très forte », a raconté un villageois de 30 ans. « J'ai vu une fumée noire très épaisse surgir de la zone de connexion à Starlink. »

Un professionnel de santé âgé de 52 ans a indiqué s'être rendu sur les lieux environ une heure plus tard et avoir trouvé six hommes morts et sept blessés « avec des brûlures sur le corps », dont l'un est décédé sur place. Il a ajouté qu'il a appelé le commandant de la base militaire de Ténenkou et lui a dit qu'il emmènerait les blessés au Centre de santé de référence de Ténenkou. « [N]on seulement il a refusé catégoriquement que nous les évacuions », a relaté le professionnel de santé, « mais il m'a aussi ordonné de ne pas leur porter secours. Pour lui, c'étaient des combattants du GSIM, et il m'a dit que le drone n'aurait pas pu cibler des civils. »

Les blessés ont finalement été évacués. Dans un communiqué du 24 septembre, Médecins Sans Frontières (MSF) a indiqué que son personnel dans le centre de santé avait soigné quatre personnes « gravement blessées » présentant des « brûlures sur tout le corps », et qu'une personne était « décédée peu de temps après son arrivée ».

Human Rights Watch a vérifié une vidéo partagée par des témoins et montrant les conséquences de la frappe, et l'a géolocalisée dans une zone à environ 600 mètres au nord-est du centre du village. On y voit les corps de trois hommes, deux sous un arbre calciné et brisé, et un dans un étang voisin. Deux motos brûlées et un panneau solaire détruit sont également visibles.

Dans un communiqué du 17 septembre, le chef d'état-major des Forces armées maliennes a déclaré que le 16 septembre, des unités militaires avaient « repéré, au nord-est de Guélédié, région de Mopti, des éléments terroristes dissimulés sous couvert végétal », disposant de « matériels de guerre et de moyens de communication satellitaire », avant de les « neutralis[er] » et de détruire leur équipement.

La junte malienne recourt de plus en plus souvent à des frappes aériennes contre les groupes armés. Human Rights Watch, d'autres organisations de défense des droits humains et plusieurs médias et organisations menant des investigations ont documenté des frappes aériennes qui ont tué des civils.

Sévaré

L'armée malienne et l'Africa Corps ont placé des centaines de civils en détention lors d'opérations de contre-insurrection à travers le Mali, et ont détenu illégalement de nombreuses personnes dans des bases militaires. Human Rights Watch, d'autres groupes de défense des droits humains et les médias ont documenté des actes de torture dans plusieurs bases.

Le 7 mai, des soldats et des combattants d'Africa Corps ont arrêté un civil de 30 ans à son domicile à Guirowel, un village situé dans une zone contrôlée par le GSIM dans la région de Mopti. Le 4 juillet, ils ont arrêté trois étudiants coraniques, âgés de 32, 37 et 40 ans, dans le village de Thy, dans la région de Mopti, après une attaque du GSIM contre une position militaire dans ce village.

Les quatre hommes ont raconté plus tard que les forces les avaient emmenés à la base militaire Hamadoun Bocary Barry de Sévaré, où ils ont été détenus au secret dans un conteneur d'expédition d'environ 20 mètres de long, sans fenêtres, ni toilettes, ni installations sanitaires, dans une chaleur extrême et sans ventilation, aux côtés de dizaines d'autres personnes. Les hommes ont décrit qu'ils recevaient une petite quantité de nourriture de mauvaise qualité une fois par jour, qu'on leur refusait les soins médicaux nécessaires et qu'ils subissaient des violences verbales.

« Nous recevions un petit morceau de pain et parfois des haricots, ainsi qu'une demi-bouteille d'eau une fois par jour », a raconté l'homme de 32 ans. « La chaleur était insupportable.Le premier jour, nous étions 27, mais au fil des jours, nous avons dépassé les 70 personnes. Nous faisions nos besoins dans un seau, qui était toujours plein et se déversait sur le sol. Ils ne le vidaient pas. »

Les hommes ont déclaré avoir identifié les soldats maliens grâce à leurs uniformes et aux langues qu'ils parlaient, notamment le français, le bambara et le peul. Ils ont indiqué que les combattants de l'Africa Corps avaient « la peau claire » et parlaient une langue étrangère qu'ils ne comprenaient pas.

Trois des hommes ont expliqué que des soldats maliens et des combattants de l'Africa Corps les avaient torturés à plusieurs reprises dans une pièce d'un bâtiment situé près de l'entrée de la base, le long de la route principale de Sévaré, de sorte qu'ils pouvaient entendre les bruits de la circulation. La pièce comportait un lit métallique, un baril rempli d'eau, une table et des fils électriques sur le sol. C'est là que les hommes ont décrit avoir été torturés et interrogés pour leur faire avouer une prétendue association avec le GSIM.

L'habitant de Guirowel a déclaré que des membres de l'armée malienne et de l'Africa Corps l'avaient torturé à deux reprises, chaque fois pendant environ deux heures. « J'ai failli perdre la vie lorsque deux militaires russes m'ont noyé dans une barrique d'eau », a-t-il raconté. « Chaque fois que je perdais connaissance, on me réanimait avec une décharge électrique et on me noyait encore. Ils m'ont brulé les fesses avec du plastique brûlé, et ils allumaient aussi un chiffon sur mon dos. Ils m'ont forcé à donner des informations sur le GSIM et à admettre que j'étais un combattant. »

L'homme de 37 ans a raconté qu'un soldat malien l'avait attaché à un lit et lui avait demandé : « Dis-nous tout ou nous te tuerons. » Puis « les coups ont commencé à pleuvoir sur mes fesses et sur mon dos. "Parle !", m'ont-ils dit. [Un] soldat m'a étranglé et m'a cogné la tête contre le lit. Je ne me souviens de rien après ça. »

L'homme de 40 ans a décrit que des soldats lui avaient attaché les pieds à un lit et avaient menacé de le tuer s'il ne divulguait pas d'informations sur les combattants du GSIM. « On m'a frappé sur les fesses, on a mis le feu à mon dos », a-t-il expliqué. « Un soldat a attrapé mon sexe et y a appliqué du courant électrique », tandis qu'un autre « versait de l'eau sur mon dos et me frappait ».

Les hommes ont indiqué que plusieurs détenus étaient morts dans le conteneur à la suite de tortures. « Quand un détenu était sur le point de mourir, nous donnons des coups à la porte pour alerter les gardes », a raconté l'homme de 40 ans. « Ils nous disaient de ne les informer que lorsqu'une personne était morte. Ils n'avaient aucune pitié. Huit personnes sont mortes pendant ma détention. »

Les militaires ont libéré les trois hommes de Thy le 20 juillet et l'homme de Guirowel le 6 août. Des membres de leur famille auraient payé aux militaires 1,8 million de francs CFA (3 000 dollars US) pour les trois hommes de Thy et 1 million de francs CFA (1 800 dollars US) pour l'homme de Guirowel afin d'obtenir leur libération.

Toutes les parties au conflit armé au Mali sont soumises au droit international humanitaire, notamment à l'article 3 commun et au protocole II aux Conventions de Genève de 1949, ainsi qu'au droit de la guerre coutumier. Les parties doivent prendre toutes les précautions possibles avant une attaque, notamment en vérifiant que la cible est un objectif militaire. Les attaques qui n'ont pas d'objectif militaire ou qui ne font pas de distinction entre les civils et les militaires sont des attaques indiscriminées illégales.

Toute personne privée de liberté doit être traitée avec humanité en toutes circonstances et protégée contre le meurtre, la torture et les traitements cruels, humiliants et dégradants. Le fait de refuser des soins médicaux aux blessés ou aux détenus peut constituer un crime de guerre. Les individus qui commettent des violations graves du droit de la guerre avec une intention criminelle ou qui sont impliqués au titre de la responsabilité de commandement peuvent faire l'objet de poursuites pour crimes de guerre.

En mars, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a renouvelé le mandat de l'Expert indépendant sur le Mali, afin d'évaluer la situation des droits humains et d'aider les autorités nationales à promouvoir les droits humains et l'État de droit.

« Ces abus récents devraient servir de triste rappel pour inciter les gouvernements préoccupés et les institutions internationales à faire pression sur les autorités maliennes, afin qu'elles mènent des enquêtes crédibles sur les abus commis par l'armée et traduisent les responsables en justice », a conclu Ilaria Allegrozzi. « Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU devrait renforcer sa surveillance de la situation au Mali, et prendre des mesures pour empêcher de nouveaux abus. »