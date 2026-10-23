Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 octobre 2026

revue de presse

Ebola : L’OMS alerte sur une épidémie devenue régionale

L’épidémie d’Ebola liée au virus Bundibugyo continue de se propager en Afrique. Partie de la République démocratique du Congo (RDC), elle a touché plusieurs autres pays, dont le Kenya et le Nigeria. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à renforcer la vigilance et la coordination régionale face à une situation épidémique de plus en plus complexe.

"Aujourd’hui, l’épidémie ne se limite plus à un seul endroit. Il s’agit d’un problème régional qui exige une vigilance régionale et une détermination collective. Nous sommes confrontés à un contexte épidémique plus complexe", a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Mohamed Yakub Janabi. [Source Africanews]

Somalie : 875 000 personnes menacées par les inondations

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Près de 875 000 personnes risquent d’être déplacées en Somalie entre octobre et décembre 2026, principalement en raison d’inondations annoncées comme particulièrement importantes, alors que le pays reste fragilisé par la sécheresse, les déplacements répétés et le manque de financements humanitaires, alerte l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon de nouvelles projections de l’OIM et du Conseil danois pour les réfugiés (DRC), 874 319 personnes pourraient être contraintes de quitter leur domicile au cours des trois prochains mois en Somalie, les inondations représentant 92 % des risques de déplacement identifiés. Cette menace intervient à l’approche d’une saison des pluies qui s’annonce plus abondante que la normale, dans un contexte de renforcement du phénomène climatique El Niño. [Source Apanews]

Africa financial summit - La BRVM prendra part à l'évènement prévu les 3 et 4 novembre prochain à Luanda

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) participera à l'Africa Financial Summit (Afis), les 3 et 4 novembre 2026 à Luanda, en Angola.

Selon un communiqué de presse, son Directeur général, le Dr Edoh Kossi Aménounvé, interviendra lors du panel « Au-delà de l'interconnexion des marchés : des cotations harmonisées pour libérer la liquidité transfrontalière ? ».

À cette occasion, renseigne le document, il défendra une conviction forgée par trente années d'expérience : l'intégration des marchés de capitaux africains nécessite non seulement la connexion des infrastructures boursières de cotation et post-marché, mais également une convergence accrue des règles. [Source Lejecom]

Maurice : Une commission propose de baisser l'âge minimum de la responsabilité pénale et crée la polémique

Le débat sur la délinquance des mineurs prend une nouvelle dimension à Maurice, après les violences qui ont marqué l’île la semaine dernière. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a mis sur pied une commission parlementaire chargée d’examiner les causes de ces comportements, mais aussi les moyens de renforcer la responsabilité parentale. Parmi les pistes envisagées : abaisser de 14 à 12 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale. Une perspective qui divise les acteurs de la société civile.

Le sujet de pouvoir poursuivre pénalement des enfants dès l’âge de 12 ans est désormais sur la table du Parlement mauricien. Un comité parlementaire devra examiner cette possibilité, ainsi que d’éventuelles mesures visant les parents, notamment lorsqu’ils incitent leurs enfants à commettre des infractions. [Source RFI]

Africa Tourism Awards 2026 : Le Bénin nommé dans quatre catégories

Le Bénin figure parmi les nominés des Africa Tourism Awards 2026. Le pays est en lice dans quatre catégories, selon nos informations.

Le Bénin est candidat aux Africa Tourism Awards 2026. Le pays est en lice pour les distinctions de Destination touristique de l’année et de Destination culturelle de l’année. Il est également représenté dans les catégories Office de tourisme de l’année et Vidéo touristique de l’année.

Pour la nomination dans la catégorie Destination touristique de l’année, le Bénin compétit aux côtés de neuf autres pays, dont l’Angola, l’Égypte, le Kenya, le Maroc, la Namibie et le Rwanda. [Source Afrik.com]

Ouganda : L'ONG HRW demande une enquête sur un possible assassinat politique d’un opposant rwandais

Human Rights Watch appelle les autorités ougandaises à explorer la piste d’un assassinat politique après la découverte, le 17 octobre près de Kampala, du corps décapité de Robert Kabera, un dissident rwandais réfugié dans le pays. L’homme avait dénoncé des menaces et des persécutions.

Robert Kabera, ancien sergent de l’armée rwandaise, a été retrouvé mort et décapité le 17 octobre près de Kampala, la capitale ougandaise. Réfugié en Ouganda depuis novembre 2020, il avait demandé l’asile en invoquant des persécutions politiques et signalé à plusieurs reprises des menaces et des agressions, notamment de la part des forces de sécurité, selon Human Rights Watch (HRW). [Source Africa Radio]

Mali : La déchéance de nationalité désormais étendue aux citoyens d’origine

Le Conseil national de Transition (CNT) du Mali a ratifié, jeudi 22 octobre 2026, une ordonnance qui élargit les motifs de déchéance de la nationalité malienne. Adoptée à l’unanimité des 119 membres présents, la réforme concerne désormais aussi bien les citoyens naturalisés que les Maliens d’origine, notamment en cas d’actes jugés contraires aux intérêts nationaux.

Réunis en séance plénière au Centre international de conférences de Bamako, les membres du Conseil national de Transition ont approuvé la modification du Code des personnes et de la famille. Les travaux, présidés par Malick Diaw, se sont achevés par un vote unanime, conformément aux résultats communiqués par l’institution.

La réforme porte sur les dispositions relatives à la perte et à la déchéance de la nationalité, jusqu’alors régies par la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011. Le gouvernement malien estimait que le cadre juridique existant ne permettait pas de répondre suffisamment aux comportements qu’il considère comme hostiles aux intérêts de l’État. [Source LSI Africa]

Le Tchad appelle à une aide internationale "urgente" face à l’afflux de réfugiés soudanais

Le gouvernement tchadien a appelé, mercredi, à un renforcement de l’assistance internationale en vue de faire face à l’afflux de réfugiés soudanais sur son territoire.

"Le Tchad subit directement les contrecoups du conflit. L’afflux massif de réfugiés soudanais sur son territoire crée une pression constante sur les ressources locales", a rapporté le site officiel d’information du ministère tchadien des affaires étrangères, rendant compte de la position dégagée par la délégation tchadienne lors d’une rencontre conjointe sur le conflit au Soudan organisée à Genève (Suisse) par la Confédération Suisse et le Bureau de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. [Source TRT Afrika]

Basket - La NBA compte 60 joueurs liés à l’Afrique : Le discret tir à 3 points d’un continent

Il y a un chiffre qui résume la saison 2026-27 de la National Basketball Association (NBA) avant même le premier entre-deux: plus de 60 joueurs sont nés en Afrique ou ont au moins un parent né sur le continent. Le Nigeria a «plus de 25» liens parentaux dans les effectifs d’ouverture. Mais le vrai sujet n’est pas le sommet du classement. C’est la dispersion en archipel de seize pays africains, du Maroc au Soudan du Sud, que la liste nominative de la NBA rend soudain visible.

La NBA a ouvert sa saison 2026-27 avec un chiffre qui n’est pas anecdotique : plus de 60 joueurs inscrits sur les effectifs d’ouverture sont nés en Afrique ou ont au moins un parent né sur le continent. La ligue précise elle-même que, parmi eux, «plus de 25» sont originaires du Nigeria ou ont au moins un parent nigérian.

Ce seuil impose le Nigeria comme le pôle dominant de la diaspora africaine en NBA. Mais derrière ce leadership, la liste nominative publiée par la NBA dessine une hiérarchie plus fine, où le Sénégal, le Cameroun, le Mali et la RDC occupent des positions stratégiques. [Source Le 360 Afrique]

Togo : Le gouvernement adopte un projet de budget 2027 de 2 684,1 milliards de FCFA

Le texte prévoit 490 milliards de FCFA d’investissements pour la Feuille de route 2026-2031. La baisse annoncée de 2,5 % est calculée par rapport au budget initial de 2026.

Le Conseil des ministres togolais a adopté, jeudi 22 octobre, le projet de loi de finances pour 2027. Il prévoit un budget équilibré en ressources et en charges à 2 684,1 milliards de FCFA, contre 2 751,5 milliards dans la loi de finances initiale de 2026.

La baisse annoncée est de 2,5 %. Le gouvernement la relie au contexte économique international, marqué notamment par les tensions géopolitiques et commerciales et le durcissement des conditions de financement. [Source Beninwebtv]