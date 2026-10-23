Burkina Faso: Procès affaire « trading » - Situer les responsabilités

On l'appelle l'affaire « Trading ». Elle a éclaté entre fin 2019 et début 2020 avec au centre, de gros sous. Portée devant les tribunaux, l'affaire met en cause plusieurs personnes physiques et morales dont je ne citerai pas encore les noms ; les intéressées, en attendant le verdict des juges, bénéficiant toujours de la présomption d'innocence. Il ne me revient donc pas de faire le travail à la place du juge.

Non, je ne le ferai pas. Certes, je suis fou, mais je respecte très bien les institutions de la République. Au moins, je sais que les prévenus sont poursuivis pour escroquerie aggravée, soustraction frauduleuse au paiement des impôts et blanchiment de capitaux. Ouvert le 19 octobre dernier devant le pôle Economique et financier (ECOFI) du Tribunal de grande instance (TGI) de Ouaga I, le procès a été renvoyé au 20 novembre prochain.

Cela dit, on espère qu'après plusieurs années, la vérité finira par éclater et que les responsabilités seront situées. S'il y a des gens qui ont des choses à se reprocher, il faudra que la loi s'applique à eux dans toute sa rigueur. Mais s'il y en a aussi qui, à l'issue des enquêtes, sont blancs comme neige, que ces derniers soient purement et simplement relâchés ! En la matière, je n'apprends rien aux juges.

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Ce sont des professionnels du droit qui savent ce qu'ils font. Ce faisant, je voudrais que les uns et les autres tirent beaucoup de leçons de cette affaire dite « Trading ». Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui ont toujours pensé à tort, que l'on peut devenir riche par la courte échelle.

Il faut toujours faire attention aux imposteurs et autres marchands d'illusions

Pour ces gens-là, il suffit de miser une petite somme d'argent pour qu'elle produise des milliards de F CFA, pendant qu'eux dorment tranquillement sur leurs lauriers. Je le dis et je le répète : ce n'est pas réaliste. Ceux qui ont toujours pensé que la vie est aussi facile, l'ont toujours appris à leurs dépens. Il faut toujours faire attention aux imposteurs et autres marchands d'illusions qui poussent comme des champignons, et qui passent leur temps à raconter des inepties aux gens.

En réalité, ce ne sont ni plus ni moins que de véritables escrocs en quête d'expédients. Du reste, s'ils ont des solutions aux problèmes liés à la pauvreté des uns et des autres, qu'ils commencent par soigner leur propre cupidité. Oui, je le dis haut et fort et je souhaite que celui qui se sent morveux, se mouche. Je n'ai rien contre quelqu'un, mais je suis contre les pratiques malsaines.

Je ne supporte pas que les uns se plaisent à vivre sur le dos des autres. Cela dit, je n'absous pas à bons comptes ceux qui se sont laissés prendre au piège. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. C'est à eux de comprendre ou de retenir que dans la vie, seul compte le travail. Il n'y a pas d'autres options possibles pour autant que l'on veuille d'un « succès responsable », pour reprendre les termes d'un coach.