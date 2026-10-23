Madagascar: Technologie nucléaire - La HCC rejette le projet de loi adopté par les députés

La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a rejeté le projet de loi relatif à l'utilisation sûre et sécurisée de la technologie nucléaire à Madagascar, dans une décision rendue mercredi dernier. La juridiction estime que certaines dispositions du texte, adopté par les députés le 24 septembre, sont contraires à la Constitution.

En vigueur depuis une trentaine d'années, la législation encadrant cette technologie devait être révisée afin d'élargir ses domaines d'application. La réforme visait notamment à permettre son utilisation dans la recherche, la médecine, l'exploitation minière et l'agriculture, conformément aux normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).