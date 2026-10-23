Algérie: Une manifestation culturelle met à l'honneur le costume traditionnel algérien

Bruxelles — L'Association des femmes algériennes en Belgique a organisé une manifestation culturelle au café culturel, littéraire et solidaire "La Casbah", ainsi que sur la Grand-Place de Bruxelles, mettant à l'honneur le costume traditionnel algérien, notamment la blouza oranaise, afin de faire connaître le patrimoine culturel dont regorge le pays.

Cette manifestation a été marquée par un défilé de costumes traditionnels algériens, mettant à l'honneur le haïk blanc, porteur d'une forte symbolique historique et culturelle, ainsi que la blouza oranaise, qui a suscité l'intérêt des participants par ses couleurs éclatantes et ses broderies traditionnelles, témoignant de la richesse du patrimoine culturel de l'Ouest algérien.

Cette initiative culturelle s'inscrit dans le cadre des activités organisées au café "La Casbah", conçu comme un espace de rencontre, d'échange culturel et de solidarité, ainsi qu'un lieu de renforcement des liens entre les membres de la communauté nationale établie à l'étranger et leur pays d'origine. Cette manifestation souligne l'importance de faire connaître le patrimoine culturel national et de consolider l'identité algérienne auprès des générations successives de la diaspora.

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Le défilé a été favorablement accueilli par les visiteurs et les membres de la communauté nationale résidant en Belgique, qui ont salué l'esthétique des costumes traditionnels algériens ainsi que l'importance des initiatives culturelles visant à faire connaître, à préserver et à transmettre le patrimoine national aux générations montantes.

La présidente de l'Association, Faiza Othmani a déclaré à l'APS, l'importance du choix de "La Grande Place", un des principaux monuments du patrimoine belge, pour présenter la célèbre blouza oranaise, considérée parmi les tenues traditionnelles algériennes incontournables aussi bien dans la vie quotidienne que pendant les fêtes de mariage ou occasions exceptionnelles.

Pour l'intervenante, la blouza oranaise n'est pas une simple tenue traditionnelle, mais une partie intégrante de l'histoire de l'Algérie et de son identité culturelle, héritée de génération en génération et portée à Oran comme à Alger, Constantine et bien d'autres régions du pays.

Répondant aux tentatives d'appropriation de la blouza oranaise et de la remise en question de son identité algérienne, Mme Othmani a affirmé que la recherche dans l'histoire du costume traditionnel algérien suffit pour s'assurer qu'elle représente une pièce authentique propre au patrimoine algérien séculaire.

Pour rappel, le ministère de la Culture et des Arts avait déposé le dossier de "la blouza" intitulé "L'art de la blouza et ses ornements dans le grand ouest algérien" auprès de l'Unesco en vue de l'inscrire sur les listes du patrimoine mondial.