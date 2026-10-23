Madagascar: Un bout du tunnel encore loin

Un an après l'arrivée au pouvoir du régime de la Refondation, la crise de l'électricité reste un défi majeur. Si le déficit de production a relativement diminué par rapport à l'année dernière, les délestages persistent, particulièrement en période d'étiage.

Un bout du tunnel encore loin

Au grand dam de la population en général et à la grande déception des tenants de la révolution Gen Z en particulier : s'il n'en tenait qu'à eux, le peuple, qui a encore en tête l'épisode du trio Alban Rakotoarisoa-Clémence Rahinirina-Lily Rafaralahy traînant leur bidon jaune devant le Sénat pour dénoncer le délestage et le manque d'eau, devrait vivre dans la lumière et disposer d'eau à foison.

Une année plus tard, ces trois acteurs de la Refondation vivent dans le luxe des hautes fonctions de l'État, mais le petit peuple, lui, reste dans le noir, le délestage étant toujours là. Et l'avenir ne s'annonce pas lumineux, puisque le spectre d'une hausse des tarifs de la Jirama plane sur les usagers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La compagnie nationale d'eau et d'électricité annonce en effet une probable hausse tarifaire, incontournable pour lui permettre de survivre face à un coût de production largement supérieur au prix du kWh appliqué aux abonnés. Une réalité qui n'est pas récente, puisque pratiquement tous les régimes qui se sont succédé ont été confrontés à ce problème de déséquilibre entre le coût et le tarif de l'électricité et de l'eau.

Le régime de la Refondation franchira-t-il le Rubicon en décidant, cette fois-ci, de prendre cette mesure impopulaire de hausse des tarifs, proposée par ailleurs par les bailleurs de fonds ? L'on sera fixé dans les semaines qui viennent. Dans tous les cas, le peuple n'a pas beaucoup de choix. Si le délestage persiste, les abonnés n'ont qu'à endurer. Si les tarifs montent, ils n'auront qu'à payer. Le bout du tunnel est encore loin et la Refondation toujours en marche.