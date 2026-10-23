Maroc: Transport touristique - Les carburants absorbent 30% du chiffre d'affaires des entreprises, la faillite menace plusieurs opérateurs

L'Organisation marocaine du transport touristique (OMTT) alerte sur l'aggravation des difficultés financières du secteur et appelle à un plan de sauvetage urgent ainsi qu'à l'ouverture d'un dialogue avec le nouveau gouvernement.

L'OMTT a rendu récemment public un rapport mettant la lumière sur la dégradation de la situation économique et organisationnelle des entreprises du transport touristique au Maroc. Face à la hausse des coûts d'exploitation, à l'érosion des marges bénéficiaires et à l'accumulation des engagements financiers, l'organisation alerte sur les risques de défaillance et de faillite auxquels sont confrontées plusieurs entreprises du secteur.

Selon les données professionnelles présentées dans ce rapport, les dépenses de carburant représentent désormais près de 30% du chiffre d'affaires des entreprises concernées, avant même la prise en compte des autres charges d'exploitation, notamment le financement des véhicules, les assurances, l'entretien, les salaires, les cotisations sociales, les pièces de rechange et les frais administratifs.

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L'organisation estime que la persistance de cette situation menace la continuité de l'activité de nombreuses entreprises, avec des conséquences potentielles sur les investissements, les emplois et la qualité des services proposés aux touristes. Elle appelle, par conséquent, à la mise en place d'un plan de sauvetage urgent et à l'ouverture d'un dialogue institutionnel avec le nouvel exécutif.

Cette alerte intervient dans un contexte marqué par la dynamique positive du tourisme marocain. Selon les données citées dans le rapport, le Royaume a accueilli 19,8 millions de visiteurs en 2025, générant 138 milliards de dirhams de recettes touristiques en devises.

Pour l'organisation, ces résultats encourageants ne se traduisent pas automatiquement par une amélioration de la situation financière de toutes les composantes de la chaîne touristique, notamment des entreprises de transport touristique.

Celles-ci jouent pourtant un rôle essentiel dans l'accueil des visiteurs et leurs déplacements entre les aéroports, les hôtels, les villes et les sites touristiques, ainsi que dans l'organisation des excursions et des circuits.

D'après les témoignages recueillis auprès des professionnels, certaines entreprises poursuivent leur activité malgré l'épuisement de leur trésorerie, la diminution de leurs marges et l'augmentation de leurs engagements financiers. Cette situation s'est aggravée par la saisonnalité de la demande, les trajets à vide, les temps d'attente, les retards de paiement et la difficulté de réviser les tarifs des contrats en cours pour tenir compte de l'évolution des coûts.

Parmi les principales préoccupations soulevées figure l'insuffisance des aides destinées au carburant au regard des dépenses réellement supportées par les entreprises.

Selon les estimations de l'organisation concernant les situations professionnelles examinées, les aides ne couvriraient même pas 15% de l'augmentation de la facture énergétique. Cette proportion concerne la hausse des coûts et non le montant total de la facture.

L'OMTT estime qu'une évaluation documentée est nécessaire afin de tenir compte des volumes consommés, des distances parcourues, des catégories de véhicules et de la nature des prestations fournies.

Elle demande une révision transparente des critères de calcul et de répartition des aides, ainsi que la mise en place de mécanismes plus adaptés pour protéger les entreprises contre les fluctuations qui fragilisent directement leur équilibre financier.

Elle plaide également pour un dispositif spécifique d'accompagnement au renouvellement du parc automobile, afin de moderniser les véhicules, d'améliorer la sécurité, la qualité des prestations et l'efficacité énergétique, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

Le rapport de l'OMTT fait également état des préoccupations des professionnels concernant le prix d'acquisition et d'équipement des véhicules, les conditions de financement et les pratiques commerciales de certains importateurs et distributeurs.

Les délais de livraison, les garanties, la disponibilité des pièces de rechange et la qualité du service après-vente figurent également parmi les problèmes soulevés.

L'organisation appelle à l'ouverture d'un dialogue professionnel avec les acteurs concernés afin de renforcer la transparence des offres commerciales, d'améliorer les conditions d'acquisition et d'entretien des véhicules et de traiter toute pratique avérée contraire aux règles de la concurrence.

Elle considère que le renouvellement du parc ne pourra se concrétiser sans des conditions de financement adaptées permettant aux entreprises d'investir dans des véhicules modernes tout en préservant leur capacité à honorer leurs obligations financières et sociales.

Le rapport de l'organisation n'impute pas la crise aux seules difficultés financières. Il met également en évidence des dysfonctionnements réglementaires et administratifs qui nécessiteraient, selon l'OMTT, une révision concertée du cahier des charges et du cadre législatif et réglementaire encadrant le transport touristique.

Les propositions portent notamment sur la modernisation des documents de transport des passagers et la reconnaissance d'un document numérique associé à la réservation électronique, dans le respect de la protection des données personnelles et des règles de contrôle harmonisées.

L'organisation appelle aussi à une simplification des procédures administratives, à l'unification des pièces exigées, à la fixation de délais de traitement clairs et à la mise en place de dispositifs permettant aux professionnels de suivre leurs dossiers et de connaître les motifs des décisions administratives ainsi que les voies de recours disponibles.

Selon elle, les retards dans le traitement de certains dossiers peuvent immobiliser les véhicules alors que les charges fixes et les échéances de financement continuent de courir sans générer de revenus.