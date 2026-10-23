Angola: Le secrétaire d'État salue le bilan de la première journée de la Biennale de Luanda

Luanda — Le secrétaire d'État angolais à la Communication sociale, Nuno Caldas, a dressé, jeudi, un bilan positif de la première journée de la quatrième édition de la Biennale de Luanda.

S'exprimant devant la presse, Nuno Caldas a souligné que les messages et les allocutions prononcés lors de la cérémonie d'ouverture avaient réaffirmé l'engagement de l'Angola, en partenariat avec l'Union africaine (UA) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), en faveur de la promotion d'une culture de paix sur le continent.

Le responsable a également mis en exergue l'importance stratégique de l'eau pour la santé publique ainsi que pour le développement économique et social. Il a plaidé pour que cette ressource constitue un levier de coopération entre les États, plutôt qu'un facteur de division et de conflit.

Selon Nuno Caldas, les débats consacrés à la gestion des ressources en eau doivent s'inscrire dans une dynamique de dialogue pacifique et inclusif, à même de consolider la compréhension mutuelle entre les pays africains et de contribuer à la croissance et au développement du continent.

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Le secrétaire d'État a, par ailleurs, souligné l'importance de la rencontre intergénérationnelle, qui réunit des jeunes, des représentants des pouvoirs publics et des organisations de la société civile autour du partage d'expériences et de l'élaboration d'une vision commune de la paix.

À ses yeux, le dialogue entre les générations aînées et la jeunesse constitue un vecteur essentiel de transmission des valeurs nécessaires à l'émergence de futurs dirigeants attachés à l'inclusion, à la stabilité et à la coopération entre les pays africains.

La quatrième édition de la Biennale de Luanda se tient sous le signe de la promotion d'une culture de paix et du renforcement de la coopération en Afrique. L'accent est notamment mis sur l'eau, considérée comme une ressource stratégique pour le développement durable et la coexistence pacifique entre les peuples.