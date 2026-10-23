Angola: Le projet d'approvisionnement en eau de Quilonga Grande sera inauguré en décembre

Luanda — Le projet Quilonga Grande, destiné à renforcer l'approvisionnement en eau potable dans la province de Luanda, sera inauguré en décembre de cette année, a annoncé ce jeudi le Président de la République, João Lourenço.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 4e édition de la Biennale de Luanda, Forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence, le chef de l'État angolais a affirmé que la mise en service de cette infrastructure profitera à environ cinq millions d'habitants des provinces de Luanda, d'Icolo et de Bengo, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer l'accès à l'eau potable.

À cette occasion, le dirigeant a également annoncé la mise en service du système d'approvisionnement en eau de Bita vers le milieu de l'année 2027, qui profitera à 2,5 millions d'habitants des deux provinces.

João Lourenço a souligné qu'avec la mise en service du projet Quilonga Grande et du réseau d'approvisionnement en eau de Bita, il sera possible de desservir environ 7,5 millions de nouveaux consommateurs en un peu plus de six mois.

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Le Président de la République a replacé ces initiatives dans le cadre des investissements réalisés par le gouvernement angolais pour améliorer l'approvisionnement en eau des populations et réduire les contraintes liées à l'accès à cette ressource essentielle.

Lutte contre la sécheresse dans le sud

Dans son allocution, João Lourenço a également évoqué les mesures prises pour lutter contre les effets de la sécheresse dans le sud de l'Angola, en soulignant notamment la mise en service, en 2002, du système de transfert d'eau à partir du fleuve Cunene, considéré comme une étape décisive dans la lutte contre les effets de la sécheresse dans cette région.

Le Chef de l'État a également évoqué la mise en service, en septembre dernier, des barrages de Ndue et de Calucuve, ainsi que de leurs canaux de transfert, infrastructures destinées à retenir et à acheminer des millions de mètres cubes d'eau vers les zones touchées par la pénurie de cette ressource.

Selon le dirigeant, ces réalisations démontrent l'importance accordée à la gestion de l'eau parmi les priorités de la gouvernance, surtout lorsqu'elle vise à répondre aux besoins des populations touchées par la pénurie de cette ressource.

Il a affirmé qu'une gestion responsable de l'eau peut produire des résultats qui dépassent les frontières nationales, avec des retombées économiques et sociales pour les pays voisins et pour la promotion de la dignité humaine.

Le Président de la République a également souligné que la production et la distribution d'une eau répondant à des normes de qualité constituent des priorités permanentes du gouvernement, qui a encouragé les investissements dans ce secteur sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les capitales provinciales, les chefs-lieux de municipalités et autres agglomérations.

João Lourenço a estimé que les expériences et les solutions mises en oeuvre en Angola dans le domaine de la gestion des ressources en eau pouvaient servir de référence et d'inspiration à d'autres pays africains dans leur recherche de réponses aux défis liés à l'eau.

Projets d'envergure

Le projet Quilonga Grande, également connu sous le nom de « Système 5 », constitue une infrastructure stratégique visant à renforcer l'approvisionnement en eau de la région métropolitaine de Luanda et de la province voisine d'Icolo e Bengo.

Ce projet prévoit une capacité de production d'environ 518 000 mètres cubes d'eau par jour.

Par ailleurs, le projet Bita vise à renforcer l'approvisionnement en eau dans les zones sud et sud-ouest de Luanda, avec une capacité de production prévue supérieure à 295 000 mètres cubes par jour.

